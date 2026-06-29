Bit2Me recibe autorización de Banco de España para servicios de pago basados en tokens de dinero electrónico

Bit2Me ha obtenido la autorización del Banco de España que le habilita para prestar servicios de pago basados en tokens de dinero electrónico ('electronic money tokens', o EMT).

Con esta licencia, Bit2Me podrá integrar servicios de pago basados en EMT dentro de su ecosistema, facilitando la utilización de 'stablecoins' reguladas en operaciones de pago, transferencias y otros servicios financieros digitales conforme al marco europeo.

La plataforma de 'exchange' se convierte así en la primera española en obtener esta autorización, además de contar con la licencia como agencia de valores para Bit2Me STX, y también en el primer proveedor de servicios de criptoactivos en Europa con licencia MiCA ('Markets in Crypto-Assets') en obtener la licencia PSD2 para transferencias con 'stablecoins'.

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El Reglamento MiCa establece un régimen específico para los Tokens de Dinero Electrónico (EMT), cuya emisión corresponde a entidades autorizadas como entidades de dinero electrónico o entidades de crédito.

De esta manera, los proveedores de servicios de criptoactivos que operan con estos instrumentos deben cumplir los requisitos previstos en MiCA y, cuando proceda, la normativa europea de servicios de pago con el fin de reforzar la protección de los usuarios y la seguridad del mercado.

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Este proceso de autorización ha sido liderado por el equipo interno de 'legal y compliance' de Bit2Me, en colaboración con el despacho FinReg 360.

"Obtener esta autorización nos permite seguir integrando el mundo de los criptoactivos con el sistema financiero tradicional bajo los más altos estándares regulatorios y acelerar la adopción de los activos digitales regulados en Europa", señaló el cofundador y consejero delegado de Bit2Me, Leif Ferreira.

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