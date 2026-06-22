El Gobierno colombiano liquida el Ministerio de la Igualdad, creado por Petro en 2023

Bogotá, 22 jun (EFE).- El Gobierno colombiano liquidó este lunes el Ministerio de la Igualdad, que había sido creado por el presidente Gustavo Petro en 2023 en el comienzo de su periodo y cuya jefatura estuvo inicialmente en manos de la vicepresidenta Francia Márquez.

En un decreto, el Ejecutivo dispuso que la entidad pasará ahora a denominarse Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación, y determina el inicio de las fases para el inicio de su cierre, cuyo plazo inicial será de un año.

PUBLICIDAD

La decisión se produce después de que no prosperara la subsanación de los errores de trámite en la creación del Ministerio que fue ordenada por la Corte Constitucional al momento de declarar inexequible la ley con la que fue creada la entidad.

La Corte encontró vicios en el trámite de esa ley y argumentó que la nueva cartera no contaba con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda.

La sentencia fue expedida en 2024 y, desde entonces, se fijó un plazo de dos años para que el Gobierno tramitara nuevamente la ley ante el Congreso y corrigiera los errores identificados en la decisión de la Corte. Ese plazo venció el viernes pasado cuando finalizó la actual legislatura.

PUBLICIDAD

El Ministerio fue planeado como una entidad enfocada en formular políticas públicas dirigidas a jóvenes, comunidades étnicas, población LGBTI, campesinos y personas con discapacidad.

Esta entidad tuvo como jefes de la cartera a la vicepresidenta Márquez, al líder afrolombiano Carlos Alfonso Rosero, al activista y exactor porno Juan Carlos Florián y al líder indígena Luis Alfredo Acosta.

Este lunes cientos de trabajadores de la entidad protestaron en Bogotá después de que les impidieran ingresar a la entidad, tras recibir una circular la semana pasada que les ordenaba su entrega de funciones. EFE