Junta activa la fase de emergencia ante el riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 5 en Alhendín

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El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada, tras registrarse un terremoto de magnitud 5 con epicentro en la localidad granadina de Alhendín.

Así lo ha informado Sanz en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, consultado por Europa Press, en relación con este seísmo, que ha provocado más de 80 llamadas al Servicio de Emergencias 112 Andalucía procedentes de todas las provincias andaluzas, salvo Huelva y Cádiz.

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Ante la situación, el consejero, al igual que Emergencias 112 Andalucía ha recomendado evitar entrar o salir de los edificios de forma innecesaria. En la vía pública, aconseja alejarse de fachadas, cornisas, balcones, muros y cualquier otro elemento que pueda desprenderse y causar daños.

El terremoto se ha producido exactamente a las 01,04 de horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud.

Este seísmo se ha producido siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia.