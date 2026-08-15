Taiwán aprueba el presupuesto de 2026, con financiación para drones, tras retraso récord

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Taipéi, 15 ago (EFE).- El Parlamento taiwanés, controlado por la oposición, aprobó el viernes el presupuesto general del Gobierno para 2026 tras un retraso récord de 266 días, un texto que incluye un programa de drones clave para reforzar las defensas de la isla ante la creciente presión militar de China.

El presupuesto final autoriza un gasto de 2,98 billones de dólares taiwaneses (unos 93.062 millones de dólares) y contempla una partida de 63.400 millones de dólares taiwaneses (1.980 millones de dólares) destinada al desarrollo y la adquisición de equipos para la industria de drones, de acuerdo con la agencia estatal CNA.

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El Gobierno envió el proyecto de ley de presupuesto al Parlamento el 31 de agosto de 2025, con una previsión de gastos que ascendía inicialmente a 3,034 billones de dólares taiwaneses (94.748 millones de dólares), pero las disputas constantes entre el oficialismo y la oposición impidieron su tramitación en tiempo y forma.

Según CNA, la normativa exigía que el proyecto se ratificara a finales de noviembre del año pasado, lo que convierte a este presupuesto en el más tardío en ser aprobado por el Legislativo en la historia de Taiwán.

Antes de su sanción definitiva, la Administración había estado operando bajo un mecanismo de presupuesto provisional, que le permitía seguir pagando a los funcionarios públicos, proporcionar prestaciones sociales y financiar proyectos existentes a través de los ingresos fiscales y otros fondos disponibles.

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En un comunicado publicado a través de su cuenta de Facebook, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, denunció el viernes que la versión final del texto incluye "numerosos recortes y congelaciones injustificados".

"La supervisión del Gobierno y la deliberación de los presupuestos son funciones esenciales que la Constitución atribuye al Yuan Legislativo (Parlamento); pero el examen presupuestario debe regirse por criterios de profesionalidad, racionalidad y proporcionalidad, y las discrepancias políticas no pueden afectar al funcionamiento normal del país", lamentó Lai.

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El presupuesto general de 2026 se aprobó a pocos días de que el gabinete presente, el 20 de agosto, su proyecto de ley presupuestaria para 2027, que incluirá, según CNA, un gasto militar récord de 1,1 billones de dólares taiwaneses (34.351 millones de dólares).

Estos fondos se destinarán a la mejora de las capacidades defensivas de Taiwán frente a la presión militar de China, que considera a la isla autogobernada como "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.

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"Una vez remitido el presupuesto general del Gobierno central para el próximo ejercicio, confío en que se retome un debate racional y profesional y en que la tramitación concluya dentro de los plazos legales", concluyó Lai. EFE