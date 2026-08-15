Autoridad sanitaria mexicana descarta Salmonella Javiana en chiles jalapeños en Nuevo León

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Ciudad de México, 14 ago (EFE).- La Secretaría de Salud (SSa) de México, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó este viernes que finalizó la investigación en una empacadora de chile jalapeño en el estado de Nuevo León (norte), junto con autoridades sanitarias estatales, "sin detectar presencia de Salmonella Javiana" en muestras analizadas.

En un comunicado, ambos organismos señalaron que este investigación fue parte de la notificación hecha por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) por un brote de Salmonella registrado en territorio estadounidense, "presuntamente asociado al consumo de chiles de la compañía Coast Citrus Distributors".

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También, agregó que del 5 al 7 de agosto de 2026, personal de la Cofepris llevó a cabo una visita de campo y muestreo en la unidad de empaque donde se procesan productos para Coast Citrus Distributors, con el propósito de descartar riesgos de contaminación asociados a Salmonella Javiana.

Durante la inspección "se tomaron diez muestras de materia prima y producto terminado (chile jalapeño verde)", las cuales fueron analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nuevo León "para la determinación de Salmonella spp y los resultados fueron negativos en la totalidad de las muestras analizadas", indicó la nota.

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Ambos organismo explicaron que en coordinación con las autoridades sanitarias estatales, mantiene vigilancia permanente sobre la cadena de producción y distribución de alimentos para prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud de la población.

El pasado 31 de julio, la autoridades de la FDA notificaron a la Cofepris y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de "un brote de salmonelosis presuntamente relacionado con chiles jalapeños distribuidos por compañía Coast Citrus Distributors".

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Mientras que el 5 de agosto se recibió una actualización del brote, que, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., su investigación y la toma de muestras se encontraban en curso.

Ese mismo día, los CDC de Estados Unidos advirtieron de un brote activo de salmonela vinculado a jalapeños procedentes de México, que hasta ese día había reportado 345 casos, de los cuales 36 requirieron hospitalización.

Los casos se reportaron en 27 estados, la mayoría de ellos -más de 200- en Minesota y Colorado, aunque el reporte indicó que el número de personas enfermas puede ser superior debido a que muchos se recuperan sin atención médica.

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El brote de salmonela ocurre al mismo tiempo que EE.UU. registra un repunte de los casos de ciclosporiasis, infección parasitaria de diarrea severa, que superó en julio los 11.000 casos posibles por todo Estados Unidos, cuyas autoridades vinculan el brote a lechuga también procedente de México. EFE