Zelenski se reúne este jueves con los ministros de Defensa de la OTAN para pedir más apoyo a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá este jueves en la sede de la OTAN con los 32 ministros de Defensa de la Alianza y participará en la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, según ha anunciado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El mandatario ucraniano estará presente en la reunión de la alianza copresidida por Alemania y Reino Unido y que aglutina a casi 60 países de todo el mundo, y que hoy tenía previsto debatir cómo incrementar la ayuda militar y política a Kiev.

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El Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania se comprometió el pasado mes de febrero a movilizar 30.000 millones de euros para Ucrania antes de finales de año, y ya había reunido 21.000 millones de euros a mediados de abril, a la espera de conocer la evolución de las aportaciones de estos últimos meses.

La visita de Zelenski a las instalaciones de la OTAN tiene lugar después de que este jueves él y Rutte se encontraran en Bruselas. Ambos hablaron de cómo fortalecer la defensa ucraniana y cómo obtener licencias de Estados Unidos para la producción de equipos de defensa aérea.

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También discutieron sobre agregar nuevas contribuciones a la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés) --una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania--, para que las entregas de misiles antibalísticos "sean lo más rápidas posible", según indicó Zelenski en un mensaje en redes sociales.

"Agradecí a Mark por la invitación a la Cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) Trabajaremos para hacerla efectiva para la defensa de Ucrania. ¡Gracias, Mark, por tu apoyo!", concluyó el mandatario ucraniano su mensaje.

Por su parte, Rutte ha detallado en declaraciones a la prensa antes de asistir a la reunión de ministros de la Alianza que tiene lugar este jueves en Bruselas que hablo con Zelenski de la evolución en el frente, con informen que señalan que Rusia está sufriendo entre 30.000 y 35.000 bajas al mes, "lo cual es verdaderamente increíble".

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TRAS LA OTAN, CONSEJO EUROPEO

Tras su paso por el G7 este miércoles y la sede de la OTAN en la mañana de este jueves, Zelenski acudirá a la reunión de líderes de la Unión Europea que tiene lugar desde esta tarde en el Consejo Europeo, donde está previsto que celebre la apertura del primer grupo de capítulos de negociación para la adhesión, que implica el inicio formal del proceso.

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Los Veintisiete también podrán reiterar la determinación del bloque por apoyar a Kiev y elevar la presión contra el Kremlin con un texto de conclusiones que, por primera vez desde octubre de 2024, estará firmado por los 27 y no sólo por 26; después de que Péter Magyar haya tomado el relevo de Viktor Orbán al frente del Gobierno húngaro.