Nacho Mañó, de Presuntos Implicados: "Nunca he incurrido ni tolerado" situaciones de maltrato o acoso

El compositor y productor musical Nacho Mañó, de 'Presuntos Implicados', ha emitido un comunicado en el que asegura que "nunca" ha incurrido "ni tolerado" situaciones de maltrato o acoso, después de que la vocalista Lydia Rodríguez haya anunciado su salida del grupo por "maltrato" y "control".

En un comunicado en redes sociales, la vocalista aseguró: "El control sobre mí llegó a ser tan extremo que no tenía libertad de expresión en lo absoluto, ni siquiera para hablar de lo que yo quisiera en mis redes sociales personales, arrebatándome la libertad de ser quien realmente soy. Lo más doloroso de todo esto fue la absoluta falta de compañerismo. Ellos fueron conocedores de los maltratos que sufrí y jamás me defendieron. Soporté situaciones intolerables alimentadas por el ego exagerado de los otros componentes", ha explicado.

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Según ha explicado ahora Nacho Mañó, se ve "en la necesidad" de emitir el comunicado tras ver su "imagen asociada a las palabras 'maltrato' y 'acoso'", lo que a él y a su familia está "causando un profundo dolor, además de un daño irreparable" a su imagen.

Bajo esta premisa, Nacho Mañó ha instado a presentar "denuncia cuando alguien haya sufrido acoso o maltrato de cualquier tipo. "El maltrato y el acoso son acusaciones muy graves, además de un serio problema para nuestra sociedad. Son situaciones en las que, honestamente, nunca he incurrido ni tolerado", ha asegurado.

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Dicho esto, el compositor ha destacado que el 21 de enero de 2021 anunciaron el final definitivo de la actividad del grupo, con un comunicado que firmaron los tres --Lydia, Juan Luis y Nacho-- "de mutuo acuerdo". "Por lo que no se corresponde con la verdad decir que Lydia deja el grupo ahora, por malos tratos, como se está publicando", ha subrayado.

Nacho Mañó ha mostrado su "respeto" a Lydia y a su libertad de expresión, para "denunciar todo aquello que entienda le haya afectado, perjudicado o hecho sufrir", pero ha advertido "seriamente" de que "no puede hacer responsable, ni tan siquiera por omisión o como cómplice, a quien nunca la maltrató ni acosó y a quien, además, le prestó todo su apoyo tanto en lo profesional como en lo personal".

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"Apoyo que hizo extensivo mi propia familia, abriéndole las puertas de nuestro hogar y toda nuestra atención personal, en todos los momentos que lo necesitó, como me consta que también hizo Juan Luis con la suya", ha manifestado.

ACOSO POR SOBREPESO

Por otro lado, Mañó ha agregado que le "duelen especialmente" las acusaciones de complicidad con el supuesto acoso por sobrepeso. "Por desgracia, he tenido que vivir muy de cerca en una de mis hijas una situación de 'bullying' por sobrepeso.

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"Esa situación, de la que Lydia es conocedora, la llevaron a una depresión que lleva tratando con psicoterapia y psicofármacos desde muy jovencita. Ha sido mi hija quien, con valentía, me ha pedido que incluyera esta información tan sensible en este comunicado", ha contado el artista, que ha agregado que "todos" lamentan cómo se ha sentido y le desean que "encuentre paz y energía para afrontar las nuevas etapas que está anunciando".

Asimismo, ha destacado que Lydia llegó al grupo en 2007 de la mano de su hermano Vicente Mañó, que "había sido su manager con anterioridad en su carrera en solitario". "Inmediatamente cerramos un pacto entre los tres con un contrato que aceptamos todos, donde asumíamos a parte iguales beneficios y pérdidas. Siempre desde el respeto al espíritu de las políticas de igualdad que defiendo tanto a nivel profesional como personal", ha matizado.

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Desde el principio, según ha señalado, Lydia era "una más" del grupo. "Conformamos una sociedad y nos comprometíamos por 10 años a llevar adelante el proyecto, con una cláusula que penalizaba la salida de cualquiera de nosotros tres de manera unilateral, algo que acabábamos de sufrir con Sole con quien no había contrato alguno como grupo", ha explicado.

Mañó ha puntualizado que "todos" los contratos con Lydia "se cumplieron por parte de los tres" y quedaron "libres de todos los compromisos artísticos en 2016 como grupo y con Vicente Mañó como manager".

"Desde la entrada en el grupo de Lydia intentamos que se sintiera cómoda e integrada en Presuntos", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que "entraba a formar parte de un grupo con una larga trayectoria, con la presión que eso le supuso". Según el artista, hablaron de ello "muchas veces" y Lydia era "una mujer adulta con una larga experiencia en el medio".

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En este sentido, el compositor ha comentado que la "presión" que la vocalista haya podido sentir es "la que la industria del disco" genera a todos los que participan en ella, "especialmente a las mujeres". "Pero nunca por quien suscribe este comunicado", ha insistido.

"Siempre he mantenido una actitud respetuosa y empática con Lydia, tanto en lo profesional como en lo personal. Por eso lamento tanto cómo se siente. Hasta tal punto hemos apoyado a Lydia que, tras el primer álbum 'Será', al ver que la cosa no había ido bien, nuestra compañía de discos nos sugirió que no continuáramos con Lydia. Pero nosotros la apoyamos incondicionalmente e hicimos dos discos más con ella, hasta un total de tres entre 2009 y 2013", ha explicado.

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UN PARÉNTESIS INDEFINIDO

Nacho Mañó ha detallado que, en 2015, "ya sin apoyos discográficos", anunciaron un paréntesis indefinido de su actividad y "enseguida" Lydia anunció sus proyectos en solitario para los cuales le echaron "una mano siempre" que se lo pidió. "Posteriormente, compartió en la página oficial de 'Presuntos' sus nuevas canciones en 2019 y 2021", ha apostillado.

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Mañó ha indicado que, por iniciativa de Juan Luis, publicaron excepcionalmente un tema en 2019 'Mentiras'. "Y tenía preparadas otras cuatro canciones más para ir sacándolas de vez en cuando, sin presiones y por puro amor al arte, ya que no había ninguna estructura ni de compañía de discos ni de oficina de managers detrás del proyecto", ha matizado.

A finales de 2020, "en medio de ese proceso, algunos fans" les avisaron de que Lydia estaba haciendo unas publicaciones en redes junto a su amigo Jeyko "inapropiadas" para la imagen del grupo, lo que provocó que publicaran el 21 de enero de 2021 el comunicado del grupo que daba por terminada la actividad como grupo. "Como despedida, publicamos nuestra última canción con Lydia 'El Vórtice Del Tiempo'", ha apuntado.

Finalmente, Mañó ha defendido que "tampoco cabe buscar paralelismo alguno entre la salida de Sole del grupo y la situación que describe Lydia". "Esos argumentos los contaré en un futuro. Como única parte positiva de este escenario, he de señalar y agradecer el conmovedor apoyo que estoy recibiendo en la intimidad y en las redes, y el cariño y compañía incondicional de mi familia", ha concluido Nacho Mañó.