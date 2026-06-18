Suiza afirma que acogerá en Lucerna los "primeros contactos" entre EEUU e Irán para la aplicación del acuerdo

Las autoridades de Suiza han afirmado que el país acogerá finalmente el encuentro previsto para este viernes entre los equipos estadounidense e iraní para la implementación del memorando de entendimiento firmado entre las partes esta semana para poner fin al conflicto en Oriente Próximo, si bien no hace referencia a una ceremonia de firma que fue lo que en un primer momento se anunció en el resort de lujo Burgenstock, a los pies del lago Lucerna.

El Ministerio de Exteriores suizo, que ha indicado que la "paz y la seguridad en Oriente Próximo son una prioridad de la política exterior suiza", ha celebrado en un comunicado la firma del preacuerdo entre las partes.

"Se prevé que las primeras negociaciones para la implementación del acuerdo tengan lugar este viernes, 19 de junio de 2026, en Burgenstock, en Nidwalden", recoge el texto, que señala que la firma del acuerdo preliminar es "un paso importante hacia la reducción de la violencia en la región".

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Así, ha afirmado que "actualmente, se mantiene la intención de que Estados Unidos e Irán, junto con los mediadores Pakistán y Qatar y otros países involucrados, se reúnan mañana en Bürgenstock para las negociaciones iniciales sobre la implementación del acuerdo", si bien ha especificado que "no se puede facilitar más información sobre el programa ni los detalles de esta reunión".

Previamente, las autoridades aseguraron haber estado en contacto estrecho con las partes implicadas durante varios días a fin de facilitar una cumbre, en un inicio prevista para la firma oficial del pacto.

Pakistán, que ha ejercido labores de mediación, ha confirmado ya que el texto ha sido firmado por las partes implicadas y que también cuenta con la rúbrica de su primer ministro, Shehbaz Sharif.

Aunque las partes habían confirmado previamente que el viernes se celebraría en Suiza una ceremonia de firma del memorando de entendimiento como pistoletazo de salida de un periodo de 60 días para negociar los detalles para un acuerdo de paz definitivo, Teherán ha descartado el evento para la firma oficial y ha apuntado a que sí habrá un encuentro entre los respectivos equipos negociadores para la aplicación del acuerdo, aunque lo sitúa en la ciudad suiza de Ginebra.

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De momento, el contenido del preacuerdo con el que las partes buscan poner fin a las hostilidades y lograr la reapertura del estrecho de Ormuz, no ha sido desvelado oficialmente. Estados Unidos e Irán ofrecen distintas versiones sobre las obligaciones económicas que se derivan del pacto o si finalmente el tráfico marítimo en la zona será gestionado a través de un mecanismo concertado entre Irán y Omán.

De parte de Estados Unidos, Donald Trump firmó el acuerdo a última hora de este miércoles mientras se encontraba en una cena de gala en el Palacio de Versalles junto al presidente francés, Emmanuel Macron, sin que se haya informado de cuales serán los siguientes pasos con Irán o se confirme si sigue en pie la cita de Bürgenstock.

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