Suiza afirma que sigue en pie la reunión de mañana de EE.UU. e Irán con los mediadores

Ginebra, 18 jun (EFE).- El Gobierno suizo afirmó hoy que por el momento sigue en pie una reunión este viernes entre Estados Unidos, Irán y los mediadores -Paquistán y Catar- en la localidad alpina de Bürgenstock.

En ese lugar, en principio, EE.UU. e Irán debían firmar mañana el memorando de entendimiento que ha extendido el alto el fuego entre ambas partes durante sesenta días, tiempo que tendrán para alcanzar un arreglo final a sus diferencias.

Sin embargo, ambas partes decidieron suscribirlo formalmente este miércoles, los iraníes desde Teherán, mientras que el presidente estadounidense apostó su firma durante una cena de gales que el presidente francés, Emmanuel Macron, ofreció en su honor en el Palacio de Versalles.

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Suiza también felicitó este acuerdo inicial y consideró que "la firma supone un paso importante hacia la distensión en la región".

El Gobierno suizo, que actúa como facilitar en este proceso al ofrecer las condiciones logísticas y diplomáticas necesarias para las negociaciones, indicó que en Bürgenstock deberían producirse mañana las primeras negociaciones sobre la aplicación del acuerdo, las que deberían tener un carácter técnico.

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"Por el momento no se puede facilitar más información sobre el desarrollo y los detalles de la reunión", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores a EFE.

Bürgenstock se encuentra en una zona remota y alejada de las dos principales ciudades de Suiza: Zúrich y Ginebra.

Su ubicación en una cresta montañosa a 500 metros sobre el lago de Lucerna lo convierte en un lugar ideal para eventos que requieren alta seguridad, ya que habitualmente para acceder a él se debe tomar un barco que atraviesa el lago de Lucerna -desde la ciudad homónima- y luego un funicular histórico.

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Del otro lado hay una única carretera que llega al lugar y que se puede bloquear fácilmente si la situación lo requiere. EFE