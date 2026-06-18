Jordania condena "el aumento del terrorismo de los colonos" tras la quema de dos mezquitas en Cisjordania

El Gobierno de Jordania ha condenado "el aumento del terrorismo de los colonos" en Cisjordania, incluido el incendio de dos mezquitas al norte de la ciudad de Ramala durante la jornada del miércoles, en medio del aumento de los ataques por parte de colonos y las incursiones de las fuerzas de seguridad durante los últimos meses.

El portavoz del Ministerio de Exteriores jordano, Fuad al Mayali, ha expresado el "rechazo total" de Amán a estos ataques, que ha descrito como "una extensión de las políticas extremistas del Gobierno israelí", según un comunicado publicado por la cartera a través de redes sociales.

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Así, ha manifestado que los ataques "se enmarcan en la continuación de las medidas ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada y las declaraciones de funcionarios israelíes que incitan al extremismo y la violencia contra los palestinos, lo que socava las perspectivas de una paz fundamentada en la solución de dos Estados".

Al Mayali ha hecho por ello a Israel "responsable" de estos ataques y ha pedido a la comunidad internacional que "cumpla sus responsabilidades legales y morales" y fuerza a Israel a "detener su peligrosa escalada y los ataques por parte de los colonos", así como iniciar procedimientos de rendición de cuentas para que estas personas "no escapen al castigo".

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Por último, ha reclamado a la comunidad internacional que "dé respuesta a los derechos legítimos del pueblo palestino a establecer su Estado independiente y soberano sobre las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como capital", al tiempo que ha resaltado que esta "es la única vía para lograr un acuerdo justo y exhaustivo que garantice seguridad y estabilidad en la región".

El Ministerio de Asuntos Religiosos palestino condenó el miércoles "enérgicamente" la quema de dos mezquitas en Jaljulia y Mazraa al Nubani y resaltó que "este grave ataque atenta contra lugares de culto y viola todas las leyes y convenciones internacionales que garantizan la protección de los lugares sagrados".

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La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ya alertó el viernes de que la violencia por parte de colonos israelíes en Cisjordania ha llegado a sus máximos históricos en este 2026, con más de mil ataques con víctimas o daños materiales en lo que va de año, impactando a más de 230 comunidades y desplazando a más de 2.000 palestinos.

Este tipo de incidentes ha repuntado desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.

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