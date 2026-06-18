Austria teme que su lateral derecho se pierda el torneo por una fractura de mandibula

Redacción deportes, 18 jun (EFE).- El lateral derecho Stefan Posch preocupa al cuerpo técnico de Austria después de que sufriera un fuerte golpe durante el estreno mundialista ante Jordania (3-1) y se teme una posible fractura de mandíbula que podría dejarle fuera del torneo.

El defensa del Mainz 05 alemán jugó los 90 minutos en la victoria por 3-1 ante los jordanos, pero terminó el encuentro con molestias en la zona del maxilar inferior izquierdo después de un encontronazo con un jugador rival.

Según explicó el médico de la selección austríaca, Michael Fiedler, el lateral fue sometido a unas primeras pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión.

"Tiene dolor en la mandíbula inferior izquierda. Está de buen ánimo. Está previsto realizar una tomografía y, después del TAC, podremos dar una valoración más precisa", señaló el facultativo.

Este jueves se espera conocer el diagnóstico definitivo tras esas pruebas, aunque en el entorno del equipo se teme un posible fractura que podría apartarlo de lo que resta de competición, informó hoy el tabloide Kronen Zeitung.

Esa posibilidad supondría un contratiempo importante para el seleccionador austríaco, Ralf Rangnick, que podría verse obligado a hacer cambios en el once titular con vistas al partido del domingo frente a Argentina.

Entre las opciones que maneja el cuerpo técnico destaca Konrad Laimer, jugador del Bayern de Múnich, quien ya ha jugado con solvencia como lateral derecho.

Sin embargo, en el debut ante Jordania fue utilizado en el centro del campo, lo que llevaría a nuevos cambios en el once, con la posible entrada como titular de Paul Wanner, un centrocampista de 20 años, del PSV holandés.

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La posible baja de Posch se sumaría a la ausencia por lesión del centrocampista Christoph Baumgartner, que era uno de los jugadores en mejor forma del combinado alpino.

Rangnick y su equipo de preparadores físicos está aplicando en su concentración en California un plan de recuperación para el partido de Argentina con datos individualizados sobre los niveles de deshidratación y la acumulación de fatiga muscular en los jugadores, para minimizar las lesiones musculares.

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Austria basa su juego en una presión alta que genera mucho desgaste físico y que no pudo mantener durante todo el encuentro ante Jordania.

Marcel Sabitzer, el jugador más importante en el centro del campo austríaco, sigue un programa de recuperación individual después de su gran despliegue físico ante Jordania. EFE