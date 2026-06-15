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Albares tilda de "esencial" que la navegación por Ormuz sea "libre y segura" tras el acuerdo de EEUU e Irán

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El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha puesto en valor el acuerdo provisional de paz anunciado y confirmado este domingo por Estados Unidos e Irán, al tiempo que ha calificado de "esencial" que la navegación a través del estrecho de Ormuz sea "libre" y "segura".

"Saludo el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Agradezco los esfuerzos de los mediadores", ha celebrado Albares en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha defendido que "la navegación libre y segura por el estrecho de Ormuz es esencial".

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Seguidamente, el responsable de la cartera de Exteriores española ha abogado por el "diálogo" y la "negociación" como herramientas para "resolver los asuntos pendientes" y "garantizar el algo el fuego, también en Líbano".

El pronunciamiento de Albares llega poco después de que líderes europeos de países como Francia, Reino Unido, Alemania e Italia --administraciones que se han unido en una declaración conjunta tras el anuncio del acuerdo-- hayan reivindicado la importancia de que el paso por Ormuz sea reabierto "sin restricciones".

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Ha sido este domingo cuando el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha dado a conocer al mundo lo que ha denominado como un Acuerdo de Paz con el cual Washington y Teherán han declarado "el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano".

Poco después, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, han confirmado ese mismo acuerdo cuya firma está previsto que tenga lugar este viernes, 19 de junio, en Suiza.

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