Ocho CCAA están en aviso amarillo por tormentas con riesgo de granizo en una jornada con bajada de temperaturas

Un total de ocho comunidades autónomas estarán este lunes en aviso amarillo (riesgo) por tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que alerta de la probabilidad de chubascos y tormentas acompañadas de posible granizo en amplias zonas del interior peninsular en una jornada en la que las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada.

En concreto, los avisos por tormentas afectarán a Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, en Castilla-La Mancha Cuenca y Guadalajara; en Cataluña Barcelona Girona y Lérida, Comunidad de Madrid y La Rioja. La alerta se activará a las 14.00 horas en todas las regiones hasta las 20.00 horas, salvo en Castilla y León donde los avisos comenzarán a las 12.00 horas y concluirán a las 21.00 horas.

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Además, Cataluña también tendrá activado la alerta por precipitaciones en Girona, Lleida y Barcelona donde las lluvias se podrán acumular hasta los 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Por lo general, la presencia de aire frío en capas altas de la atmósfera dejará un tiempo inestable en buena parte de la Península, quedando al margen los litorales, el suroeste y ambos archipiélagos. Se esperan nubes bajas en los litorales cantábrico y gallego y, durante la mañana, en el suroeste peninsular y el Estrecho.

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A partir del mediodía, se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior. Se esperan chubascos y tormentas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de las mesetas.

Por el contrario, en los litorales del sur y del este, el suroeste peninsular y Baleares, se prevén cielos poco nubosos o despejados, y, en Canarias, cielos nubosos en el norte y despejados en el sur. Son probables las brumas matinales en el litoral gallego.

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Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada en la Península, de forma notable (más de seis grados) en los litorales del noroeste mientras que en los litorales del sur subirán. Se podrán superar los 35-36ºC en el valle del Ebro y en la vega del Segura.

Por su parte, las mínimas subirán en el tercio este y bajarán en el resto, aunque se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el valle del Ebro y los litorales mediterráneos. En los archipiélagos no se esperan grandes cambios.

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Por último, el viento será flojo en general, con predominio de la componente oeste en el interior, en el norte y en el suroeste. Dominará el régimen de brisas en el Mediterráneo, salvo en el sureste, el litoral de Alborán y el Estrecho, donde soplará el poniente moderado. En Canarias, el viento, del norte, soplará flojo o moderado.