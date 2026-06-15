El precio del petróleo baja más de un 4%, hasta los 83 dólares, por el acuerdo de paz entre EEUU e Irán

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se desplomaba más de un 4% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 83,7 dólares por barril, mínimo de dos meses, después de anunciarse un acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico para la circulación del petróleo y el gas mundial.

Por su parte, el precio del barril WTI, de referencia en Estados Unidos, caían un 4,6%, hasta rondar los 80,9 dólares.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado que el acuerdo con Irán incluye el levantamiento inmediato del bloqueo del estrecho de Ormuz. "El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ya finalizado. ¡Felicidades a todos!", ha indicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

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"Por la presente autorizo la total apertura sin peajes del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, por la presente autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos", ha añadido en referencia al cierre perimetral de Ormuz impuesto por la Armada estadounidense en respuesta al cierre del paso por parte de Irán.

Trump ha emplazado así a los "buques del mundo" a "encender motores". "¡Que fluya el petróleo!", ha remachado el mandatario estadounidense. El acuerdo de paz, que se firmará el próximo día 19 en Suiza, incluye el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido Líbano.

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Trump ha precisado que el estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Irán. "Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

El anuncio del acuerdo de paz entre EEUU e Irán está empujando los precios del petróleo a la baja. El Brent se mueve en el entorno de los 83 dólares, pero sigue por encima de los 72 dólares el barril, el precio que marcaba antes de la ofensiva militar de EEUU e Israel contra Irán.

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Las Bolsas asiáticas han recibido la paz en Oriente Próximo con fuertes subidas. El Nikkei japonés sube un 5%, la Bolsa china de Shenzhen gana más de un 3% y el Kospi surcoreano avanza más de un 5,2%.

También las Bolsas europeas apuntan a notables subidas en la apertura, de entre el 1% y el 2%.