Trump precisa que el estrecho de Ormuz reabrirá tras la firma del acuerdo de paz este viernes

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Irán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

Minutos antes de estas declaraciones, Trump anunció que Washington y Teherán habían alcanzado un acuerdo provisional en aras de poner fin al conflicto desatado en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el 28 de febrero.

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"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

Con relación al referido acuerdo, el magnate republicano ha augurado que el mismo llevará "paz y seguridad a toda la región", tras lo cual se ha jactado de ser el mandatario estadounidense que "por primera vez" ha podido "ayudar" a Oriente Próximo a "lograr una paz verdadera".

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"Muchos presidentes han intentado alcanzar la paz con Irán y todos han fracasado antes que yo", ha alardeado Trump reivindicando al acuerdo como un "gran acuerdo".

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien se ha referido a la noticia como "una victoria muy, muy grande", ha suscrito las palabras del jefe del Ejecutivo estadounidense en las cuales hacía referencia al levantamiento inmediato del bloqueo del estrecho de Ormuz impuesto por las fuerzas militares de su país.

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A su vez, en declaraciones a la cadena Fox, ha destacado que con él se logra que Teherán "nunca tendrá un arma nuclear" y que, además, "tampoco la adquirirá ni intentará comprarla" porque ello "está incorporado en el acuerdo".

"Si los iraníes cumplen con este acuerdo, va a transformar fundamentalmente Oriente Medio durante los próximos 50 años y va a poner fin a la guerra", ha defendido Vance advirtiendo que será verificado el cumplimiento de lo pactado entre las partes.

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Por otra parte, el vicepresidente estadounidense ha puesto de manifiesto su intención de asistir a la ceremonia oficial de la firma del texto que tendrá lugar en Suiza el 19 de junio, aunque sin descartar la posibilidad de que el mismo Trump concurra a ella.

"Todavía estamos definiendo los detalles logísticos sobre quién asistirá a esa ceremonia de firma", ha precisado el jerarca estadounidense agregando que "es posible que el propio presidente también esté presente".

Este acuerdo provisional de paz ha sido confirmado por el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, quien ha sostenido que el mismo trae consigo un "alto el fuego inmediato y permanente" a partir de esta misma noche y que incluye a Líbano. "Este memorándum de entendimiento no significa que confiemos en el enemigo. Se ha redactado a pesar de la falta de confianza", ha explicado, según recogen medios iraníes.

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Asimismo, Gharibabadi ha indicado que de cara a los 60 días de negociaciones previstas entre las partes serán abordados el "fin" de "todas las sanciones y resoluciones del Consejo de Seguridad", la cuestión nuclear, la determinación del "mecanismo definitivo" para la "reconstrucción" de Irán y el establecimiento de un "mecanismo de cumplimiento" para supervisar las obligaciones de las partes.