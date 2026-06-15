La UE aplaude el acuerdo de EEUU e Irán y pide la reapertura "inmediata" y "sin restricciones" de Ormuz

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von del Leyen, ha puesto en valor el acuerdo provisional de paz alcanzado este domingo entre Estados Unidos e Irán, a la par que ha insistido sobre la necesidad de que se reabra de manera "inmediata" y "sin restricciones" el estratégico estrecho de Ormuz.

"Acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, tras los continuos esfuerzos diplomáticos de varios socios", ha señalado Von der Leyen en un mensaje en redes sociales en el cual ha defendido como "prioridad" la "rápida y plena aplicación" del mismo por parte de "todas las partes", al tiempo que ha reivindicado la importancia de que el acuerdo permita la "reapertura inmediata" del paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

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A renglón seguido, la presidenta de la Comisión Europea ha hecho hincapié en la importancia de que se restablezca la libertad de navegación "sin restricciones" en beneficio de la "estabilidad regional y la economía mundial".

En esa línea, ha abogado por que el texto negociado "ponga fin" a "los programas nucleares y balísticos de Irán", amén de sus "actividades desestabilizadoras en la región".

Por otra parte, Von der Leyen ha puesto el foco sobre Líbano, advirtiendo que "no puede haber paz en Oriente Próximo mientras Líbano esté en llamas". Por ello, ha instado a "todas las partes" a "respetar la soberanía e integridad territorial" del país, aplicando un "alto el fuego genuino".

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En última instancia, la presidenta de la Comisión ha considerado que "esta crisis" deja como "clara lección" el hecho de que "las dependencias energéticas se han convertido en un arma" y que, por ende, es necesario "diversificar" las "rutas de suministro", así como "desarrollar corredores de exportación alternativos para evitar el cuello de botella de Ormuz".

Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha considerado que "una vez aplicado el acuerdo", también "debería aliviar la crisis energética mundial". Del mismo modo, ha avanzado que este mismo lunes los ministros de Exteriores de la UE debatirán cómo la Unión puede "participar activamente" en la siguiente fase.

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"Desde su influencia económica hasta su experiencia en materia nuclear y sus relaciones de larga data con los socios del Golfo, la UE está dispuesta a contribuir a una solución sostenible", ha asegurado Kallas.

A la reacción de ambas jerarcas de la UE se suma la del presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien ha puesto de manifiesto su deseo de que con este acuerdo se "ponga fin" a esta "costosa guerra" y que con él también venga el "restablecimiento pleno de la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz.

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"Ahora las armas deben callar y las diferencias pendientes deben resolverse por medios pacíficos, de conformidad con el Derecho Internacional", ha señalado Costa agregando que "la UE está dispuesta a contribuir al avance de una estrategia global para una paz duradera en todo Oriente Próximo".