Israel anuncia ataques a los suburbios del sur de Beirut

Jerusalén, 14 jun (EFE).- El Ejército israelí informó este domingo de que ha atacado objetivos del grupo chií Hizbulá en el barrio del Dahye del sur de Beirut, según un comunicado difundido por la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"De conformidad con la directiva del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y del ministro de Defensa, Israel Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron objetivos terroristas de la organización Hezbolá en el barrio del Dahye, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hizbulá contra territorio israelí", dice la nota. EFE

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