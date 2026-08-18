El español Enric Mas liderará al Movistar Team en la 81ª edición de La Vuelta

08/08/2026 El ciclista español Enric Mas corriendo la Vuelta a Burgos. ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN DEPORTES LUIS ANGEL GOMEZ / SPRINTCYCLING

Guardar

El ciclista español Enric Mas liderará al Movistar Team en la 81ª edición de La Vuelta a España, que se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre, y estará secundado por Cian Uijtdebroeks, Iván Romeo, Pablo Castrillo, Raúl García, Jorge Arcas, Carlos Canal y Orluis Aular, según confirmó este martes el equipo.

Mas estará al frente del Movistar Team en La Vuelta a España, que arrancará el sábado 22 de agosto con una contrarreloj individual por las calles de Mónaco. El balear será el corredor que luche por la clasificación general, buscando subir por al podio de la ronda española por quinta vez en su carrera tras tres subcampeonatos (2018, 2021 y 2022) y un tercer puesto (2024).

PUBLICIDAD

El ciclista de 31 años llega al arranque en Mónaco después de completar una buena aproximación en las carreras previas, con un 17º puesto en la Clásica de San Sebastián y un quinto lugar en la Vuelta a Burgos.

Por su parte, el belga Uijtdebroeks regresará dos años después a la competición, tras su abandono en el Tour de Francia debido a una enfermedad. Además afrontará su primera Vuelta a España con el maillot de Movistar Team tras su incorporación en octubre de 2025.

PUBLICIDAD

El contrarrelojista vallisoletano Iván Romeo afrontará su primera Vuelta a España después de no poder tomar la salida en el Tour de Francia por una gripe. Llega a la Gran Vuelta española tras lograr un tercer puesto en la Vuelta a Polonia y con el objetivo de luchar por los triunfos en las contrarrelojes y algunas etapa.

Por su parte, Pablo Castrillo disputará su tercera Vuelta sabiendo lo que lograr una victoria parcial, ya que ganó dos etapas en la edición de 2024. Además, en este 2026, el ciclista oscense se proclamó campeón de España en la prueba de contrarreloj.

PUBLICIDAD

Raúl García, que iniciará La Vuelta en Mónaco después de firmar un Tour de Francia marcado por sus constantes escapadas del pelotón durante las tres semanas de carrera, el gallego Carlos Canal, que disputará su quinta Vuelta a España, el esprínter venezolano Orluis Aular, y Jorge Arcas, completan el equipo.