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The Home Depot anuncia resultados del segundo trimestre del año fiscal 2026; Reafirma Guía para el año fiscal 2026 PR Newswire ATLANTA, 18 de agosto de 2026 ATLANTA, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- The Home Depot®, la tienda minorista de mejoras para el hogar más grande del mundo, reportó hoy ventas de $47,900 millones para el segundo trimestre del año fiscal 2026, un aumento de $2,600 millones, o un 5.7%, con respecto al segundo trimestre del año fiscal 2025. Para el segundo trimestre del año fiscal 2026, las ventas comparables aumentaron 1.7%, y las ventas comparables en EE. UU. aumentaron 1.3%.

Las ganancias netas para el segundo trimestre del año fiscal 2026 fueron de $4,800 millones, o $4.79 por acción diluida, en comparación con las ganancias netas de $4,600 millones, o $4.58 por acción diluida, en el mismo período del año fiscal 2025. Las ganancias diluidas ajustadas(1) por acción para el segundo trimestre del año fiscal 2026 fueron de $4.92 por acción diluida, en comparación con las ganancias diluidas ajustadas por acción de $4.68 en el mismo período del año fiscal 2025. "Nuestros resultados del segundo trimestre superaron nuestras expectativas. Vimos una demanda generalizada en todo el negocio, ya que los clientes continuaron realizando proyectos pequeños," dijo Richard McPhail, vicepresidente ejecutivo y director financiero. "Los resultados de este trimestre fueron una prueba de nuestras inversiones en todo el negocio y del enfoque de nuestros asociados en el servicio al cliente. Nuestros equipos hicieron un trabajo excepcional en un entorno tan dinámico y me gustaría agradecerles a todos su ardua labor y dedicación", dijo Ann-Marie Campbell, vicepresidente ejecutiva senior. Guía para el año fiscal 2026 La Compañía reafirmó la guía fiscal para el año fiscal 2026. Esta guía incluye los reembolsos de aranceles de IEEPA, que se espera compensen parcialmente los costos no planificados de combustible, energía y otros insumos de productors durante el año fiscal.· Aumento de ventas totales de aproximadamente 2.5% a 4.5% · Aumento de ventas comparables de aproximadamente sin cambios a 2.0% · Aproximadamente 15 tiendas nuevas · Margen bruto de aproximadamente 33.1% · Margen operativo de aproximadamente 12.4% a 12.6% · Margen operativo ajustado(1) de aproximadamente 12.8% a 13.0% · Tasa impositiva efectiva de aproximadamente 24.3% · Costos de intereses netos de aproximadamente $2,300 millones · Las ganancias diluidas por acción aumentarán de aproximadamente sin cambios a 4.0% de $14.23 del año fiscal 2025 · Las ganancias diluidas ajustadas(1) por acción aumentarán de aproximadamente sin cambios a 4.0% de $14.69 del año fiscal 2025 · Gastos de capital de aproximadamente 2.5% del total de ventas

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(1) La Compañía reporta sus resultados financieros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) de EE. UU. Tal como se utilizan en este comunicado de ganancias, los ingresos operativos ajustados, el margen operativo ajustado y las ganancias diluidas ajustadas por acción son medidas financieras no GAAP. Consulte al final de este comunicado de prensa la explicación de estas medidas financieras y conciliaciones no GAAP a las medidas financieras GAAP más directamente comparables. The Home Depot llevará a cabo una llamada de conferencia hoy a las 9:00 a.m. (hora del este) para tratar sobre la información incluida en este comunicado de prensa y asuntos relacionados. La llamada de conferencia estará disponible en su totalidad mediante transmisión por Internet y su repetición en ir.homedepot.com/events-and-presentations. Al final del segundo trimestre, la Compañía operaba un total de 2,364 tiendas minoristas y más de 1,340 ubicaciones SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. La Compañía emplea más de 470,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial de Dow Jones y en el índice 500 de Standard & Poor's. Nota de precaución respecto a las declaraciones a futuroCiertas declaraciones aquí contenidas constituyen "declaraciones a futuro" bajo las leyes federales sobre la bolsa y valores según estas se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones a futuro se basan en información disponible actualmente y en nuestras presunciones, expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros, y en ellas se utilizan palabras como "podría", "será", "pudiera", "debería", "sería", "anticipar", "pretender", "estimar", "proyectar", "planificar", "creer", "esperar", "dirigirse a", "prospectos", "potencial", "comprometerse" y "pronosticar", o palabras de significado o intención similar, o se refieren a períodos de tiempo futuros. Las declaraciones a futuro podrían estar relacionadas, entre otros aspectos: a nuestra marca y reputación; a la demanda de nuestros productos y servicios, incluso como resultado de condiciones macroeconómicas y las cambiantes preferencias y expectativas de los clientes; el aumento de las ventas netas; ventas comparables; efectos de la competencia; la implementación de iniciativas estratégicas en materia de comercio minorista interconectado, tiendas, cadenas de suministro, tecnología, innovación y otras iniciativas estratégicas, incluso con respecto a bienes raíces; inventario, disponibilidad en los estantes y existencias; el estado de la economía, el estado de los mercados de la vivienda y las mejoras para el hogar; el estado de los mercados crediticios, incluidos el hipotecario, el de préstamos sobre el valor neto de la vivienda y el de créditos al consumidor y a profesionales en oficios; el impacto de los aranceles, los cambios o restricciones de la política del comercio, o las disputas del comercio internacional y los esfuerzos y capacidad para seguir diversificando nuestra cadena de suministro; temas relacionados con los métodos de pago que aceptamos, la demanda de ofertas crediticias, incluso créditos a profesionales en oficios; la administración de las relaciones con nuestros asociados, los candidatos en busca de trabajo, los abastecedores y proveedores de servicios; el costo y disponibilidad de empleados, los costos de combustible y otras fuentes de energía; eventos que podrían perturbar nuestro negocio, nuestra cadena de suministro, nuestra infraestructura tecnológica o la demanda de nuestros productos y servicios, tales como los aranceles, cambios de política del comercio o restricciones o controversias internacionales del comercio, desastres naturales, el cambio climático, problemas de sanidad pública, eventos de ciberseguridad, disputas laborales, conflictos o tensiones geopolíticas, conflictos militares o actos de guerra; nuestra capacidad de mantener un entorno seguro y protegido en la tienda; nuestra capacidad de abordar las expectativas relacionadas con los temas de gestión de capital humano y sostenibilidad y cumplir las metas relacionadas; la continuación o suspensión de las recompras de acciones; el desempeño de las ganancias netas y el margen; las ganancias por acción; los dividendos futuros; la asignación y los gastos de capital; la productividad; la liquidez; el rendimiento del capital invertido; el apalancamiento de gastos y deudas; los cambios en las tasas de interés; los cambios en las tasas de cambio de divisas; la inflación y deflación del precio de productos básicos o de otros precios; nuestra capacidad para emitir deudas bajo términos y con tasas aceptables para nosotros; el efecto y el resultado esperado de investigaciones, indagaciones, reclamaciones y litigios; la programación y el impacto esperado de los cambios organizacionales, incluso dentro del equipo de liderazgo senior de la Compañía; los desafíos de operar en mercados internacionales; la idoneidad de la cobertura de seguro; el efecto de los cargos contables; el efecto de adoptar ciertas normas contables; el impacto de los cambios legales y regulatorios, incluidas las órdenes ejecutivas y otras acciones administrativas o legislativas, tales como los cambios realizados en las leyes y regulaciones tributarias; las aperturas y clausuras de tiendas; la perspectiva financiera, incluida la guía para el año fiscal 2026 y el impacto de compañías adquiridas, incluidas SRS y GMS, sobre nuestra organización y la capacidad de reconocer los beneficios previstos de cualesquiera adquisiciones completadas o pendientes. Dichas declaraciones no constituyen garantía alguna del desempeño futuro y están sujetas a acontecimientos, riesgos e incertidumbres en el futuro –muchos de los cuales están más allá de nuestro control, dependen de las acciones de terceros o desconocemos en la actualidad– así como a presunciones posiblemente inexactas que podrían causar que los resultados reales sean substancialmente diferentes a nuestra experiencia histórica y nuestras expectativas y proyecciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los descritos en la Parte I, Punto 1A. "Factores de riesgo", y en otras secciones de nuestro Informe Anual que aparece en el Formulario 10-K para nuestro año fiscal cerrado al 1 de febrero de 2026 y también como se describen, de vez en cuando, en los informes que se radiquen posteriormente ante la Comisión de Bolsa y Valores. También puede haber otros factores que no podemos prever o que no se describen en este documento, en general porque actualmente no los consideramos significativos. Como consecuencia de esos factores los resultados podrían diferir significativamente de nuestras expectativas. Las declaraciones a futuro corresponden solamente a partir de la fecha en que fueron emitidas, y no nos comprometemos a actualizar dichas declaraciones salvo en lo que exija la ley. No obstante, le aconsejamos que revise cualquier otra divulgación que hagamos sobre temas relacionados en las radicaciones periódicas que realicemos ante la Comisión de Bolsa y Valores [Securities and Exchange Commission] y en nuestras otras declaraciones públicas. Medidas financieras no GAAPPara proporcionar transparencia adicional, complementamos nuestra divulgación con ciertas medidas financieras no GAAP. Al utilizarlas en conjunto con nuestras medidas financieras GAAP, consideramos que estas medidas suplementarias no GAAP ayudarán a que la gerencia y los inversionistas puedan entender y analizar mejor nuestro desempeño. No obstante, dicha información complementaria no debe considerarse de forma aislada ni como sustituta de las medidas GAAP relacionadas. Consulte al final de este comunicado de prensa la explicación y definiciones de estas medidas financieras y conciliaciones no GAAP a las medidas GAAP más directamente comparables. THE HOME DEPOT, INCESTADOS DE GANANCIAS CONDENSADOS Y CONSOLIDADOS(SIN AUDITAR)

Tres meses terminados Seis meses terminados en millones, excepto en los datos por acción 2 de agosto2026 3 de agosto2025 % Cambio 2 de agosto2026 3 de agosto2025 % Cambio Ventas netas $ 47,861 $ 45,277 5.7 % $ 89,626 $ 85,133 5.3 % Costo de las ventas 31,746 30,152 5.3 59,730 56,549 5.6 Utilidad bruta 16,115 15,125 6.5 29,896 28,584 4.6 Gastos Operacionales: Ventas, generales y administrativas 8,424 7,764 8.5 16,383 15,294 7.1 Depreciación y amortización 852 806 5.7 1,693 1,602 5.7 Total de gastos operacionales 9,276 8,570 8.2 18,076 16,896 7.0 Ingreso operacional 6,839 6,555 4.3 11,820 11,688 1.1 Interés y otros (ingresos) gastos: Ingresos por intereses y otros, neto (59) (25) N/M (66) (49) 34.7 Gastos por interés 583 575 1.4 1,194 1,190 0.3 Interés y otros, neto 524 550 (4.7) 1,128 1,141 (1.1) Ganancias antes de provisión para impuestos a los ingresos 6,315 6,005 5.2 10,692 10,547 1.4 Provisión para impuestos a los ingresos 1,549 1,454 6.5 2,637 2,563 2.9 Ganancias netas $ 4,766 $ 4,551 4.7 % $ 8,055 $ 7,984 0.9 % Promedio básico ponderado de acciones ordinarias 994 992 0.2 % 994 992 0.2 % Ganancias básicas por acción $ 4.79 $ 4.59 4.4 $ 8.10 $ 8.05 0.6 Promedio diluido ponderado de acciones ordinarias 996 994 0.2 % 996 994 0.2 % Ganancias diluidas por acción $ 4.79 $ 4.58 4.6 $ 8.09 $ 8.03 0.7

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Tres meses terminados Seis meses terminados Datos de ventas seleccionadas: 2 de agosto2026 3 de agosto2025 % Cambio 2 de agosto2026 3 de agosto2025 % Cambio Ventas comparables (% cambio) 1.7 % 1.0 % N/A 1.2 % 0.4 % N/A Transacciones de clientes comparables (% cambio)(1) (1.0) % (0.4) % N/A (1.2) % (0.5) % N/A Promedio de transacción de venta comparable (% cambio)(1) 2.8 % 1.4 % N/A 2.5 % 0.7 % N/A Transacciones de clientes (en millones)(1) 443.2 446.8 (0.8) % 834.3 841.6 (0.9) % Promedio de transacción de ventas(1) $ 92.50 $ 90.01 2.8 $ 92.62 $ 90.34 2.5

(1) Los datos de transacciones de clientes y promedio de transacción de ventas no incluyen resultados de HD Supply o SRS.

THE HOME DEPOT, INCHOJAS DE BALANCES CONDENSADOS Y CONSOLIDADOS(SIN AUDITAR) en millones 2 de agosto2026 3 de agosto2025 1 de febrero,2026 Activos Activos circulantes: Efectivo y equivalentes en efectivo $ 2,085 $ 2,804 $ 1,389 Cuentas por cobrar, neto 6,963 5,878 5,597 Inventarios de mercancía 26,847 24,843 25,817 Otros activos circulantes 1,825 1,866 1,588 Total de activos circulantes 37,720 35,391 34,391 Propiedad y equipo neto 28,147 26,896 28,021 Arrendamientos operacionales con activos con derecho a uso 9,300 8,662 9,204 Plusvalía 22,899 19,619 22,344 Activos intangibles, neto 10,482 8,770 10,329 Otros activos 836 711 806 Total de activos $ 109,384 $ 100,049 $ 105,09 Pasivo y patrimonio de los accionistas Pasivos circulantes: Deuda a corto plazo $ 4,248 $ — $ 4,464 Cuentas por pagar 13,585 13,086 11,491 Salarios acumulados y gastos relacionados 2,471 2,385 2,529 Plazos actuales de deuda a largo plazo 4,697 6,400 4,967 Arrendamientos operacionales actuales pasivos 1,516 1,336 1,418 Otros pasivos circulantes 8,471 7,639 7,555 Total de pasivos circulantes 34,988 30,846 32,424 Deuda a largo plazo, excluyendo pagos a plazo actuales 43,951 45,917 46,341 Arrendamientos operacionales a largo plazo pasivos 8,155 7,668 8,160 Otros pasivos a largo plazo 5,673 4,953 5,357 Total de pasivos 92,767 89,384 92,282 Total Patrimonio de los accionistas 16,617 10,665 12,813 Total de pasivos y patrimonio de los accionistas $ 109,384 $ 100,049 $ 105,09

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THE HOME DEPOT, INCESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONDENSADO Y CONSOLIDADO(SIN AUDITAR)

Seis meses terminados en millones 2 de agosto2026 3 de agosto202 Flujos de efectivo de actividades operacionales: Ganancias netas $ 8,055 $ 7,984 Conciliación de ganancias netas a efectivo neto proporcionado por actividades operacionales: Depreciación y amortización, excluyendo la amortización de activos intangibles 1,839 1,720 Amortización de activos intangibles 349 278 Gastos de compensación basados en acciones 326 288 Cambios en capital circulante 570 (1,821) Cambios en impuestos a los ingresos diferidos 58 490 Otras actividades operacionales 225 29 Efectivo neto provisto por actividades operacionales 11,422 8,968 Flujos de efectivo de actividades de inversión: Gastos de capital (1,724) (1,723) Pagos por adquisición de empresas, netos (1,333) (233) Otras actividades de inversión 46 64 Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (3,011) (1,892) Flujos de efectivo de actividades financieras: Reembolso de deuda a corto plazo, neto (216) (316) Ganacias de deuda a largo plazo 122 76 Reembolso de deuda a largo plazo (3,040) (1,199) Ganancias por ventas de acciones ordinarias 192 163 Dividendos en efectivo (4,643) (4,574) Otras actividades financieras (116) (130) Efectivo neto usado en actividades financieras (7,701) (5,980) Cambio en efectivo y equivalentes de efectivo 710 1,096 Efecto de la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo (14) 49 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período 1,389 1,659 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 2,085 $ 2,804 MEDIDAS FINANCIERAS NO-GAAP Los ingresos operativos ajustados, el margen operativo ajustado y las ganancias diluidas ajustadas por acción se presentan como medidas financieras complementarias en la evaluación de nuestro negocio que no son requieridas por ni se presentan en acuerdo con las GAAP. La Compañía excluye el impacto de la amortización de gastos de activos intangibles adquiridos a partir del ingreso operativo ajustado y el margen operativo ajustado, y el impacto de la amortización de gastos de activos intangibles adquiridos, incluidos los efectos impositivos relacionados, a partir de las ganancias diluidas ajustadas por acción. No hacemos ajustes por los ingresos que se generan en parte por el uso de nuestros activos intangibles adquiridos. A diferencia de los ingresos relacionados, los gastos por amortización no se ven afectados por las operaciones en ningún período en particular a menos que un activo inmaterial se deteriore o se revise la vida útil de un activo intangible. Cuando se usan junto con nuestros resultados GAAP, creemos que estas medidas no-GAAP proporcionan a los inversionistas medidas adicionales significativas de nuestro período de desempeño, facilitan a los inversionistas comparar nuestro desempeño empresarial subyacente con el de otros colegas y se alinean con la forma en que la gerencia analiza las tendencias y evalúa el desempeño internamente. La Compañía proporciona información financiera no-GAAP sobre esta base para facilitar la comparabilidad cuando reportamos los resultados de ganancias. Estas medidas no-GAAP no deben considerarse de forma aislada ni como un sustituto de sus medidas financieras comparables GAAP. Los inversionistas deben basarse principalmente en nuestros resultados GAAP y usar las medidas no GAAP sólo de forma complementaria al tomar decisiones de inversión. Nuestro cálculo de medidas no-GAAP puede no ser comparable a medidas con título similar reportadas por otras compañías, y otras compañías podrían no definir estas medidas financieras no-GAAP de la misma manera, lo cual podría limitar su utilidad como medidas comparativas. CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AJUSTADOS Y MARGEN OPERATIVO AJUSTADO

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Tres meses terminados Seis meses terminados USD en millones 2 de agosto2026 3 de agosto2025 % Cambio 2 de agosto, 2026 3 de agosto2025 % Cambio Ingresos Operativos (GAAP) $ 6,839 $ 6,555 4.3 % $ 11,820 $ 11,688 1.1 % Margen operativo (1) 14.3 % 14.5 % 13.2 % 13.7 % Amortización de activos intangibles adquiridos (2) 178 139 349 278 Ingresos operativos ajustados (no-GAAP) $ 7,017 $ 6,694 4.8 % $ 12,169 $ 11,966 1.7 % Margen operativo ajustado (no-GAAP) (3) 14.7 % 14.8 % 13.6 % 14.1 %

(1) El margen operativo se calcula como el monto de ingresos operativos dividido por el total de ventas netas. (2) Los montos incluyen la amortizacion de activos intangibles adquiridos de $125 millones y $244 millones durante los tres y seis meses terminados el 2 de agosto de 2026, respectivamente, y $87 millones y $174 millones durante los tres y seis meses terminados el 3 de febrero de 2025, respectivamente, realcionados con SRS Distribution, Inc., y sus subsidiarias. (3) El margen operativo ajustado se calcula como el monto de ingresos operativos ajustados dividido por el total de ventas netas. Nuestra guía de margen operativo ajustado del periodo fiscal 2026 excluye un impacto previsto aproximado de 40 puntos base derivado de la amortización de activos intangibles adquiridos. CONCILIACIÓN DE GANANCIAS DILUIDAS AJUSTADAS POR ACCIÓN

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Tres meses terminados Seis meses terminados montos por acción 2 de agosto2026 3 de agosto2025 % Cambio 2 de agosto2026 3 de agosto2025 % Cambio Ganancias diluidas por acción (GAAP) $ 4.79 $ 4.58 4.6 % $ 8.09 $ 8.03 0.7 % Impacto de la amortización de activos intangibles adquiridos 0.18 0.14 0.35 0.28 Impacto del ajuste no-GAAP en los impuestos sobre la renta (1) (0.05) (0.04) (0.09) (0.07) Ganancias diluidas ajustadas por acción (no-GAAP) $ 4.92 $ 4.68 5.1 % $ 8.35 $ 8.24 1.3 %

(1) Calculado como el impacto por acción de la amortización de activos intangibles adquiridos, multiplicado por la tasa efectiva de la compañía para el período. Nuestra guía de ajuste de ganancias diluidas por acción para el período fiscal 2026 excluye un impacto previsto después de impuestos de aproximadamente $0.50 por la amortización de activos intangibles adquiridos. View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/the-home-depot-anuncia-resultados-del-segundo-trimestre-del-ano-fiscal-2026-reafirma-guia-para-el-ano-fiscal-2026-302853357.html FUENTE The Home Depot

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