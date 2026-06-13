Partido de Sánchez hace colecta para anular mesas electorales que favorecen a Fujimori

Lima, 13 jun (EFE).- Juntos por el Perú, el partido político del izquierdista Roberto Sánchez, que se juega voto a voto la Presidencia de Perú con la derechista Keiko Fujimori, ha realizado una colecta popular para recaudar fondos para poder anular 1.700 mesas de votación que benefician a su rival, al haber hallado presuntas irregularidades.

Con el escrutinio al 98,388 %, 7.916 votos separan a Fujimori, que gana la segunda vuelta presidencial con un 50,022 % del sufragio, de Sánchez que cosecha el 49,978 % de los votos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó ayer el conteo de las actas pendientes y los peruanos están a la espera de que los jurados especiales electorales (JEE) finalicen la observación de 1.495 actas impugnadas.

Juntos por el Perú presentó un recurso para invalidar 1.751 mesas de sufragio en Lima y en las regiones norteñas de Lambayeque, Amazonas y Áncash, donde argumenta que se han presentado presuntas irregularidades y una supuesta manipulación de actas que favorecería a Fuerza Popular, el partido de Fujimori.

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Según el documento, el partido identificó "indicios graves, concordantes y sistemáticos" y patrones repetitivos de votación en beneficio directo de Fuerza Popular en distritos de dichos departamentos.

Anular una mesa electoral en Perú cuesta 1.375 soles (404 dólares) y precisamente este viernes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó el pedido de anulación de JP puesto que no había completado el pago, que asciende a 2,4 millones de soles (705.000 dólares).

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Este sábado, a través de sus redes sociales, el partido izquierdista hizo un llamado a la solidaridad de sus simpatizantes para que envíen donaciones económicas para financiar la anulación de mesas.

"Su solidaridad es fundamental para continuar con la defensa del voto popular y afrontar los gastos del proceso ante las instancias electorales correspondientes", indicó JP al destacar que toda la información respecto a dichos pagos se difunde únicamente a través de las cuentas oficiales del partido.

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En este sentido, pidió a los seguidores de Sánchez "no dejarse sorprender con cuentas falsas" y verificar siempre los datos antes de realizar cualquier aporte.

"Con su solidaridad lograremos pagar los gastos para la defensa de nuestra victoria popular ante el JNE", agregó Juntos por el Perú. EFE