Agencias

Smotrich advierte de que destruirán diez edificios de Beirut por cada ataque contra territorio israelí

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El ministro de Finanzas israelí y líder del partido ultraderechista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha advertido este sábado de que destruirán diez edificios de Dahiye, las barriadas del sur bastión de Hezbolá, por cada ataque de esta milicia contra territorio israelí.

"No debemos permitir a Hezbolá aprovecharse de la situación para hacer daño al norte (de Israel)", ha planteado Smotrich en un mensaje publicado en redes sociales.

Para el ministro israelí, "la única manera" es que "por cada disparo contra nuestro territorio caigan diez edificios en Dahiye". "Esta noche", ha remachado.

Israel lanzó una invasión militar sobre Líbano el 3 de marzo para intentar atajar los ataques de Hezbolá contra suelo israelí. Desde entonces la milicia libanesa ha intensificado el uso de drones FPS para atacar a las tropas israelíes en suelo libanés, pero también ha atacado territorio israelí.

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La situación es especialmente compleja porque Irán exige a Estados Unidos en sus negociaciones de paz que haya también un alto el fuego en Líbano y Washington de hecho ya ha parado un bombardeo israelí de represalia contra Dahiye para evitar malograr las negociaciones.

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