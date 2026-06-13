Hoy es noticia en el mundo (20:00 GMT)

DESTACADOS

1. Inminente acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

IRÁN GUERRA | Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

- EE.UU. e Irán tendrán el domingo una reunión virtual para firmar el acuerdo, según Axios

- Irán afirma que el acuerdo con Estados Unidos se podría firmar en los “próximos días”

- Rubio insta a respetar el bloqueo naval de EE.UU. mientras se finaliza el acuerdo con Irán

- Pakistán y Catar dialogan tras anunciar un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán en 24 horas

- Irán comenzará los funerales por Alí Jameneí el 4 de julio

2. Casi mil muertos en Gaza en ocho meses de "tregua"

ISRAEL PALESTINA | Dos muertos en el sur de Gaza por el ataque de un dron israelí, más de 980 en la tregua

- Un ataque aéreo israelí en Gaza mata a un trabajador municipal del campamento de Bureij

- Colonos israelíes invaden a tiros e incendian tierras en Cisjordania

3. Golpe al Tren de Aragua

EEUU VENEZUELA | EE.UU. mata al "Niño Guerrero" líder de la banda venezolana Tren de Aragua

- Venezuela confirma muerte del líder del Tren de Aragua en una operación junto a EE.UU.

PERFIL | El "Niño Guerrero", el líder criminal de Venezuela cae bajo la sombra de la tutela de EEUU

4. Perú: todo pendiente de las actas impugnadas

PERÚ ELECCIONES | Perú procesa 100 % de las actas pero queda a la espera de resolver 1.550 impugnaciones

5. Colombia: Tensión entre los candidatos a una semana de la votación

COLOMBIA ELECCIONES | De la Espriella aventaja a Cepeda por casi 8 puntos en 2 sondeos a una semana de elección

- Cepeda llama "traidor de la patria" a De la Espriella a nueve días de comicios en Colombia

- De la Espriella y Cepeda, inmersos en una guerra de acusaciones que crece a diario

- Ministro de Defensa colombiano alerta sobre disturbios tras resultados de segunda vuelta

EL DATO DEL DÍA

RD CONGO ÉBOLA | Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron este sábado a 689 los casos confirmados en la epidemia de ébola declarada en el este del país el pasado 15 de mayo, incluyendo 139 muertes.

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LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

PARÍS CATACUMBAS | En la plaza Denfert-Rochereau, en el sur de París, una discreta entrada conduce a unos pasadizos a 20 metros bajo tierra. Allí aguarda un escenario que navega entre lo macabro, lo solemne y lo fascinante: el mayor osario del mundo, donde están expuestos los huesos de al menos 6 millones de parisinos. Por Antonio Torres del Cerro

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NUESTROS TEMAS

ARGENTINA INCENDIOS | Entre la última primavera y el verano austral se quemaron casi 70.000 hectáreas de bosque en la Patagonia argentina a causa de cuatro súper incendios, la mitad de la superficie que el fuego destruyó en los 23 años anteriores, una tendencia imparable que sólo se puede contener con prevención ante la realidad irreversible del cambio climático. Esther Rebollo desde El Bolsón (Argentina)

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EEUU TRUMP | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple este domingo 80 años presumiendo de gozar de una salud de hierro, aunque cada vez afronta más preguntas de la oposición sobre sus facultades, mientras una mayoría de estadounidenses ve con escepticismo su capacidad para desempeñar el cargo. Eduard Ribas i Admetlla desde Washington

Redacción EFE Internacional

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