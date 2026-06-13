Del Toro gana el duelo a Ayuso en el Grand Colombier y Tuckwell aguanta el amarillo

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- En un duelo por todo lo alto en las rampas del Grand Colombier, el mexicano Isaac del Toro (UAE) superó al español Juan Ayuso para ganar la séptima etapa del Tour Auvernia Ródano Alpes, entre La Bridoire y el Grand Colombier, de 133,6 km, en la que se mantuvo viva la general con el australiano Luke Tuckwell al frente.

En una intensa jornada marcada por una neutralizaciòn y una caída de Paul Seixas que congeló la sangre de la afición francesa, el final fue emocionante con un ataque lejano de Juan Ayuso que echó abajo el vencedor de la etapa, Isaac del Toro, más fuerte que el español en el tramo decisivo.

PUBLICIDAD

El corredor de Ensenada, de 22 años, colocó en su palmarés la victoria numero 26 coronando en solitario el Grand Colombier. Llegó a meta con tiempo para ponerse las gafas y hacer un pase torero sobre la línea, que cruzó con un tiempo de 3h.41.41, a una media d 36,2 km/h, haciendo inútil el ataque lejano de Juan Ayuso, que le siguió a 25 segundos.

Tercera plaza para el noruego Johanessen a 38 segundos y Jorgenson fue cuarto a 41. Meritoria quinta plaza para el belga del Movistar Uijtdebroeks, Seixas, magullado, salvó los muebles a 1.21, y dentro del top 10 tres españoles más, Cristian Rodríguez, José Félix Parra y Jan Castellón. El líder, Luke Tuckwell llegó a tiempo para salvar el maillot amarillo, a 2.33.

PUBLICIDAD

Todo se decidirá en la jornada reina de este domingo en el Plateau de Solaison. Tuckwell cederá el mando y Jorgenson, Del Toro, Ayuso, Johanessen y Seixas se aprietan en apenas un minuto. Será un final de Tour no apto para cardíacos.

Antes del banderazo de salida oficial, y con las bajas de Onley y Almeida, ya hubo percances. Una caída retiró al esloveno Glivar y dañó al colombiano Daniel Felipe Martínez y al español Alex Díaz (Caja Rural). Inicio con nervios por provocar una fuga en día exigente, con 6 puertos, 4.000 metros de desnivel y la cima final del Grand Colombier.

PUBLICIDAD

Día movido, con más sobresaltos. La etapa hubo de neutralizarse en el descenso del tercer puerto, la Cota de Saint-Maurice-de-Rotherens por la presencia de grava en la carretera. La organización ordenó bajar con prudencia antes de volver a la normalidad.

Sin formarse la fuga, a 96 km de meta, convulsión total con la aparatosa caída de Paul Seixas. El gran favorito estuvo tendido en la cuneta más de 3 minutos. Volvió a subirse a la bici con el culote y maillot hechos jirones. El lionés, rodeado de compañeros, obligado a perseguir al pelotón a más de 4 minutos.

PUBLICIDAD

Zozobra para el ciclismo francés. La joya que puede optar al Tour después de más de 40 años de sequía gala se magulló en exceso y su presencia en la 'grande boucle' ya se convertía en una incógnita. Seixas sufría sus heridas, pero no le faltó coraje para no rendirse.

El ganador de la Itzulia coronó Les Lacets du Grand Colombier (1a, 7,1 km al 8,4%) a 2.50 minutos de la fuga, donde estaban Carlos Rodríguez, Paret-Peintre Simmons, De Plus y Tobias Johannessen. El español, junto a De Plus, formaba mayoría para el Ineos.

PUBLICIDAD

Lejos de hundirse, Seixas mostró una faceta nueva en su incipiente trayectoria, la del corredor de raza que se resiste a la rendición. Con los codos y rodillas ensangrentadas, asumió la persecución, limando tiempo a marchas forzadas. Capacidad de reacción y enorme trabajo de su equipo.

La resurrección iba tomando cuerpo. Seixas se unió al pelotón perseguidor de la fuga en el ascenso al Col du Richemond (2a, 7,7 km al 6%) y en el descenso ya estaba el gran grupo al completo, menos los retirados, como el español Pablo Castrillo, otra baja para el Movistar.

PUBLICIDAD

Etapa nueva, emocionante, con el Grand Colombier (Especial, 8,5 km al 1,1%) como juez único. El Lidl Trek de Ayuso fue clave para echar abajo la escapada. Intenciones claras para los objetivos del ciclista de Jávea. El líder Tuckwell enseguida cedió, una despedida temprana del maillot amarillo. Seixas, acusando el esfuerzo, aguantaba como podía.

A 6,6 km de meta salió a escena Juan Ayuso, dispuesto a demostrar su mejor versión. Atacó a ritmo, sin estridencias, soltando a Tulett, Jorgenson, Del Toro, Johannessen y Uijtdebroeks, el belga llamado a ser el capitán del Movistar en el Tour.

PUBLICIDAD

Ayuso se la jugó a todo o nada. Se echó la etapa a la espalda en busca de un triunfo balsámico, de los que inyectan moral. A 4 km de meta la inquietud se apoderó de alguno de los rivales de la general. Isaac del Toro arrancó ante los ojos de Jorgenson, sin respuesta. El mexicano amenazaba con un pedaleo más fluido que el del español.

Duelo bajo el sol en las pendientes del Grand Colombier. Ayuso y Del Toro, antiguos compañeros en el UAE, sin secretos, enfrascados por la gloria. A 1,6 km de meta ya iban juntos, pero el mexicano tenía una bala más y la gastó arrancando apenas se puso a la altura del alicantino.

PUBLICIDAD

Del Toro se vino arriba mientras Ayuso pagaba su osadía, tal vez demasiado temprana. El líder del equipo emiratí ya no dio más explicaciones, se disparó hasta la cima, donde levantó los brazos después de 90 días, cuando venció en la Tirreno Adriático.

Este domingo finaliza la prueba francesa con la octava etapa, entre Beaufort y Plateau de Solaison-Brison, de 120,1 km. Plato fuerte para echar el telón de la prueba alpina. Nada menos que cuatro puertos, dos de primera y otros dos de categoría especial.

De salida, a escalar el Col du Pré (1a, 7 km al 9,4), tras el descenso puerto fuera de categoría, la subida de Bisanne (11,5 km al 8,6), después llegará un puerto Tour, el Col de Aravis (1a, 7 km al 6,8) y final en el Plateau de Solaison (Especial, 11,5 km al 9 por ciento). Escenario por todo lo alto.