Boca Juniors rescata un empate agónico en su visita a Platense

Guardar

Buenos Aires, 15 ago (EFE).- Boca Juniors igualó este sábado 1-1 en su visita a Platense en uno de los seis partidos del Torneo Clausura que esta sábado dieron continuidad a la quinta jornada.

Platense se puso en ventaja con un tanto de Nicolás Retamar, pero luego Miguel Ángel Merentiel rompió su maleficio y convirtió su primer gol del semestre.

En otro resultado de esta jornada sabatina, Estudiantes goleó por 4-0 a Gimnasia en una nueva edición del clásico platense, mientras que San Lorenzo regresó al triunfo al imponerse en su casa por 1-0 a Unión de Santa Fe.

Los resultados que completaron este sábado fueron el empate sin goles de Aldosivi con Tigre, la victoria 2-0 de Belgrano sobre Independeinte Rivadavia y el triunfo por 2-0 de Newell’s Old Boys sobre Deportivo Riestra.

En el comienzo de esta fecha, este viernes, Banfield se impuso a domicilio por 0-1 a Racing Club.

La quinta jornada de este Torneo Clausura continuará este domingo con cuatro encuentros. EFE