Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Boca Juniors rescata un empate agónico en su visita a Platense

Guardar

Buenos Aires, 15 ago (EFE).- Boca Juniors igualó este sábado 1-1 en su visita a Platense en uno de los seis partidos del Torneo Clausura que esta sábado dieron continuidad a la quinta jornada.

Platense se puso en ventaja con un tanto de Nicolás Retamar, pero luego Miguel Ángel Merentiel rompió su maleficio y convirtió su primer gol del semestre.

En otro resultado de esta jornada sabatina, Estudiantes goleó por 4-0 a Gimnasia en una nueva edición del clásico platense, mientras que San Lorenzo regresó al triunfo al imponerse en su casa por 1-0 a Unión de Santa Fe.

Los resultados que completaron este sábado fueron el empate sin goles de Aldosivi con Tigre, la victoria 2-0 de Belgrano sobre Independeinte Rivadavia y el triunfo por 2-0 de Newell’s Old Boys sobre Deportivo Riestra.

En el comienzo de esta fecha, este viernes, Banfield se impuso a domicilio por 0-1 a Racing Club.

La quinta jornada de este Torneo Clausura continuará este domingo con cuatro encuentros. EFE

Últimas Noticias

Más de 5.000 indonesios permanecen desplazados tras el fuerte terremoto de 7,7

Infobae

Barcelona no levanta cabeza en Ecuador

Infobae

China brindará a Colombia ayuda de emergencia en efectivo y material humanitario por sismo

Infobae

Los hutíes lanzan seis misiles y cuatro drones contra Marib y causan heridos y daños en zonas residenciales

Infobae

Siria detiene a excomandante de Al Assad que logró huir de Austria tras ser acusado de colaborar con el régimen

Infobae