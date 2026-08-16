Libia sufre un apagón parcial tras una explosión en la central eléctrica de Zauía

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Una explosión cerca de la central eléctrica de Zauía, en noreste de Libia, ha sumido este sábado a la capital (Trípoli) y a otras regiones circundantes en un apagón total, según ha informado la Compañía General de Electricidad de Libia (GECOL, por sus siglas en inglés), que ha confirmado que el restablecimiento del suministro eléctrico ya se encuentra en marcha.

La explosión ha dejado fuera de servicio varias plantas generadoras, interrumpiendo así el suministro eléctrico. De esta manera, desde GECOL han informado a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que "se han desplegado equipos técnicos especializados" para investigar la causa de lo sucedido y para así también restablecer la red eléctrica.

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La compañía ha pedido disculpas a los ciudadanos por los cortes o interrupciones en el suministro eléctrico, y recalcó que sus equipos seguirán trabajando hasta que la red esté completamente estabilizada y el suministro eléctrico vuelva a la normalidad.

De momento, se desconoce la causa de la explosión registrada en la zona de Al Harsha, ubicada a unos 55 kilómetros al oeste de Trípoli. Las imágenes muestran columnas de humo elevándose desde las instalaciones de la planta.

Algunos informes sugieren que la planta podría haber sido atacada deliberadamente, mientras que otros indican que la explosión podría haber sido causada por un mal funcionamiento o una explosión en una de las turbinas de la central eléctrica, lo que habría su desconexión.

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La zona de Al Harsha es una de las regiones que ha sido escenario de enfrentamientos y explosiones vinculados al conflicto entre grupos armados en Zauía en el pasado. Este incidente se produce menos de una semana después de que una subestación eléctrica de 220 kilovatios en Zauía fuera atacada con un dron, coincidiendo así con ataques a depósitos de petróleo en la ciudad, que causaron daños a varias instalaciones críticas.