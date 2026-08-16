Barcelona no levanta cabeza en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 15 ago (EFE).- Barcelona empató 0-0 este sábado en su visita a Mushuc Runa y prolongó su mala racha en la Liga Pro de Ecuador, donde acumula cinco jornadas consecutivas sin ganar y permanece en el quinto puesto con 36 puntos.

El cambio de entrenador, con el ingreso del argentino Pablo Trobbiani en reemplazo del venezolano César Farías, mejoró en parte la propuesta de juego, pero no en la respuesta de varios jugadores que continúan mostrando un discreto nivel, aunque el rival se quedó sin Renso Tufiño por expulsión en el minuto 71.

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El empate dejó en el noveno puesto a Mushuc Runa con 32 puntos mientras Independiente del Valle sigue como líder absoluto con 64.

El debutante en la primera división de Ecuador, Leones del Norte, se impuso por 0-2 en la cancha del Manta y alcanzó el séptimo lugar con 35 puntos, lo que lo deja al borde del hexagonal final clasificatorio para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2027.

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El centrocampista argentino Emiliano Griffa y el ecuatoriano Ronny Borja metieron los goles del cuadro leonino, mientras el Manta continúa con apenas 17 unidades, como candidato firme para perder la categoría.

Guayaquil City empató 2-2 con Libertad, que hasta el minuto 78 ganaba por 0-2 con anotaciones de Dany Coronel y de Villington Branda, pero uno de los goleadores del torneo, el ecuatoriano Edinson Mero, anotó un doblete.

El empate dejó un sabor a derrota al equipo libertario, pues estuvo a punto de alcanzar el quinto puesto y debió conformarse con el octavo, con 34 puntos, mientras el Guayaquil City es undécimo, con 30.

La vigésima quinta fecha continuará este domingo con los siguientes partidos:

Orense-Deportivo Cuenca, Emelec-Técnico Universitario, Aucas-Liga de Quito y concluirá el lunes con el partido entre Macará y Universidad Católica. EFE