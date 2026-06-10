Marta Sánchez inaugura el verano con un posado de infarto en bañador

Inmersa en la gira con la que está recorriendo los escenarios de nuestro país para celebrar su 40º aniversario en el mundo de la música con un show único en el que repasa sus grandes éxitos -como 'Desesperada', 'Arena y sol', o 'Soy yo'-, Marta Sánchez ha hecho un parón en sus compromisos profesionales para disfrutar de unos días de vacaciones navegando por la costa e inaugurar el verano a golpe de posado de infarto en traje de baño.

Al margen de las informaciones que apuntan a su ruptura con Vicky Martín Berrocal después de más de tres décadas de amistad -un asunto sobre el que ambas guardan un silencio sepulcral sin desmentir qué hay de cierto en que ni siquiera se dirigen la palabra desde que la artista acudió como invitada al podcast de la diseñadora, 'A solas con...' en 2025-, la exvocalista de 'Olé olé' ha dado el pistoletazo de salida al periodo estival presumiendo de cuerpazo a bordo de una exclusiva embarcación con la que estaría recorriendo el Mediterráneo con su pareja desde 2017, Federico de León.

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Espectacular a sus 60 años recién cumplidos, Marta nos ha dejado sin palabras con el carrusel de imágenes que ha compartido en Instagram con el bañador más favorecedor de la temporada; un diseño negro con transparencias de Guillermina Baeza -el modelo Talía, a la venta en la web de la marca por 180 euros-, con escote redondo y espalda descubierta que se adapta a la perfección a su silueta y, gracias a las franjas de tejido semitransparente que lo cruzan, potencia sus curvas.

Además, entre las instantáneas que ha incluido en el post resumen de sus primeras vacaciones del verano, la artista también nos ha dejado un look que es pura inspiración para nuestra maleta estival, compuesto por unos shorts de algodón beige, una camiseta de tirantes con escote cerrado en blanco, y un maxi sombrero de loneta con estampado de flores frambuesa sobre fondo nude, completando su apuesta con unas gafas de sol redondas también blancas para destacar su bronceado.

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