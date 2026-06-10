Asics segregará Onitsuka Tiger para impulsar el valor de la marca de zapatillas

El consejo de administración de Asics ha decidido acometer la escisión del negocio de la marca Onitsuka Tiger, que será adquirido por OT Group Corporation, una filial propiedad de la multinacional deportiva japonesa, con el fin de impulsar su competitividad y potenciar aún más el valor de la marca de zapatillas 'vintage' y estilo de vida.

De este modo, se espera que OT Group completará el 1 de enero de 2027 la adquisición de la marca propietaria del modelo de zapatillas popularizado por Uma Thurman en 'Kill Bill'.

Según ha explicado la japonesa, escindirá el negocio de Onitsuka Tiger operado por Asics y sus entidades comerciales regionales en cada país, y reorganizará la estructura de manera que OT Group sirva como sede global para el negocio de la marca.

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Mediante esta reorganización, Asics transferirá Onitsuka Tiger a una estructura operativa más independiente y espera que esto permitirá una toma de decisiones más ágil y mejorar la competitividad.

"En los últimos años, el Negocio Onitsuka Tiger ha experimentado un crecimiento global acelerado, impulsado por la expansión de su presencia geográfica y el aumento del reconocimiento de la marca", ha explicado Asics en un comunicado, destacando la expansión de tiendas propias de Onitsuka Tiger y su consolidación como marca de estilo de vida de lujo.

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"Mediante estas medidas, la compañía busca potenciar aún más el valor de la marca Onitsuka Tiger, lograr un crecimiento empresarial sostenible e incrementar el valor corporativo general del grupo Asics", ha explicado.