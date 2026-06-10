Expertos de Algeciras, Colombia y Panamá conocen la experiencia en electrificación del Puerto de Cádiz

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha mostrado a expertos de Algeciras, Colombia y Panamá la experiencia pionera en electrificación que se ha implantado en el muelle del Puerto de Cádiz de la mano de Endesa.

Una delegación de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha visitado el puerto gaditano en el marco de las jornadas técnicas sobre electrificación del Corredor Marítimo Verde y Digital Panamá-Algeciras, ha indicado la APBC en una nota.

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La jornada en Cádiz ha comenzado con una bienvenida institucional a cargo de la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, quien ha apuntado a la importancia de la colaboración entre puertos y organismos internacionales para "avanzar en la transición energética del transporte marítimo y afrontar los retos de descarbonización que plantea el sector en los próximos años".

Posteriormente, los participantes han conocido de primera mano las iniciativas que la APBC está desarrollando en materia de electrificación portuaria.

En ese sentido, el jefe del Departamento de Infraestructuras y Obras de la Autoridad Portuaria, Balbino Otero, ha presentado el plan de electrificación del Puerto de Cádiz, una hoja de ruta que contempla nuevas actuaciones para extender el suministro eléctrico a diferentes tipos de tráficos y reforzar la sostenibilidad de las instalaciones portuarias.

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Por su parte, el responsable de Desarrollo de Negocio OPS de Endesa, José María Reyes Sarmiento, ha expuesto las características y resultados del sistema OPS (On-Shore Power Supply) para cruceros, puesto en marcha en el Muelle Alfonso XIII, una iniciativa que ha convertido al Puerto de Cádiz en el primero de España en ofrecer conexión eléctrica a este tipo de buques durante su estancia en puerto.

La visita ha incluido un recorrido por las instalaciones del sistema OPS, donde la delegación ha visto sobre el terreno el funcionamiento de esta infraestructura, diseñada para permitir que los cruceros apaguen sus motores auxiliares mientras permanecen atracados y se conecten a la red eléctrica, reduciendo significativamente las emisiones contaminantes y el ruido generado por la actividad portuaria.

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Con una inversión cercana a los ocho millones de euros, el sistema está preparado para atender una demanda estimada de 8,62 GWh anuales y evitar la emisión de alrededor de 5.000 toneladas de CO2 al año. Además, su diseño modular permitirá ampliar su capacidad en futuras fases para dar servicio a más buques y nuevos atraques.

La participación del Puerto de Cádiz en este proyecto internacional refuerza su posicionamiento como "referente en innovación y sostenibilidad portuaria", así como su compromiso con el desarrollo de corredores marítimos más eficientes, digitales y respetuosos con el medio ambiente.

El encuentro forma parte de un workshop organizado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras junto al Canal de Panamá, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Puertos del Estado y la Universidad de Cádiz, con el respaldo económico de la Comisión Europea a través de la estrategia Global Gateway, una iniciativa destinada a impulsar corredores logísticos y energéticos más sostenibles y eficientes.

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