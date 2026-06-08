Irak reabre su espacio aéreo tras el anuncio de Irán del fin de sus ataques contra Israel

Bagdad, 8 jun (EFE).- La Autoridad de Aviación Civil de Irak anunció este lunes la reapertura de su espacio aéreo después de que Irán anunciara el fin de sus ataques contra Israel en represalia por el bombardeo israelí del domingo en los suburbios meridionales de la capital libanesa Beirut.

En un comunicado, la Autoridad informó de "la reapertura del espacio aéreo iraquí a los vuelos con origen y destino en todos los aeropuertos del país, así como la reanudación del tráfico aéreo de acuerdo con los procedimientos operativos establecidos".

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Asimismo, indicó que seguirá "evaluando la situación, en coordinación con las autoridades pertinentes, para garantizar los más altos niveles de seguridad en el espacio aéreo iraquí".

"Las aerolíneas y los pasajeros serán informados de cualquier novedad relativa al tráfico aéreo a través de los canales oficiales", añadió la nota.

Bagdad anunció la noche de ayer el cierre de su espacio aéreo a todos los vuelos durante 72 horas "como medida de precaución" tras los ataques con misiles de Irán contra Israel en represalia por los bombardeos del Estado judío contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye.

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Hoy, la Autoridad decidió reabrirlo poco tiempo después que el Ejército iraní anunciara el fin de las operaciones militares contra Tel Aviv, pero advirtió que volverá a atacar al Estado judío si este reanuda las hostilidades contra el Líbano.EFE