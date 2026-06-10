León XIV llega a la Abadía de Montserrat tras visitar la cárcel de Brians 1

El papa León XIV ha llegado a las 11.53 horas de este miércoles a la Abadía de Montserrat tras visitar la cárcel de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Así, ha recorrido en 'papamóvil' el último tramo de 400 metros hasta llegar la plaza de Santa Maria, frente a la Abadía, que está llena de fieles que han conseguido entrada para vivir de cerca la llegada de Robert Prevost y el acto en el interior, que podrán seguir por una pantalla gigante.

PUBLICIDAD

Asistirán el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el del Parlament, Josep Rull; los ministros Óscar Puente (Transportes) y Ana Redondo (Igualdad), y el conseller de Justicia y Asuntos Religiosos, Ramon Espadaler, además del delegado del Gobierno, Carlos Prieto; el abad Manel Gasch y el obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xavier Gómez.

La visita del Papa a Montserrat coincide con la conmemoración de los 1.000 años de visa monástica ininterrumpida en la Abadía.