Rusia promete una respuesta "efectiva" a cualquier futuro nuevo paquete de sanciones de la UE

El Gobierno de Rusia ha prometido este miércoles una respuesta "efectiva" y "firme" al futuro paquete de sanciones que sopesa la Unión Europea (UE) contra Moscú, que contempla restricciones en energía, criptomonedas, comercio y pesca, así como una prohibición a la entrada en su territorio de todo aquel que haya servido en las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión de Ucrania.

"Naturalmente, responderemos al último paquete de sanciones de la UE con pasos efectivos y firmes", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Rusia condena firmemente todas las medidas unilaterales e ilegítimas, y cada vez más países comparten y apoyan esta postura", ha zanjado.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el martes nuevas sanciones contra Rusia para mantener la presión que ahoga su economía como represalia por la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Nos centramos en los sectores con mayor impacto, que son la energía, los servicios financieros y las criptomonedas, el comercio y, por primera vez, la pesca", dijo desde Bruselas durante el anuncio de las grandes líneas del 21º paquete de sanciones contra Rusia, que depende aún del visto bueno por unanimidad de los Veintisiete.

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Según la conservadora alemana, los sucesivos paquetes de sanciones han permitido "aislar a Rusia de los mercados de capitales globales", lo que ha permitido que la economía del país "desacelere drásticamente" y someter su presupuesto a "una presión creciente". "Más de dos tercios de la liquidez de los activos de su fondo soberano han desaparecido", sostuvo.