Richard Gere, orgulloso de su hijo Homer, dice que ya le puede pasar el testigo

Redacción Internacional, 9 jun (EFE).- El actor Richard Gere se ha mostrado como un padre orgulloso al hablar de su hijo Homer y sus comienzos en el mundo del espectáculo: "es realmente bueno, sabe lo que hace" así que "le puedo pasar el testigo", aseguró bromeando el intérprete en una entrevista con la revista PEOPLE.

El actor, de 76 años y que está a punto de estrenar la segunda temporada del drama de espías "The Agency" (La Agencia), habla sobre la floreciente carrera actoral de su hijo Homer Gere.

"Estoy orgulloso de él por dos razones", dijo Gere sobre su hijo, de 26 años. "Primero, es realmente bueno. Sabe lo que hace de una manera casi sobrenatural. Pero también lo está manejando muy bien. Es un buen chico. Es un joven muy bueno que entiende el trabajo, y este no es un trabajo fácil. Cualquiera no puede desenvolverse en él. Así que creo que puede quedarse".

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Homer, hijo de Gere y su exesposa Carey Lowell, apareció recientemente en dos episodios como Dylan Reid en la popular serie "Euphoria", donde compartió una con Sydney Sweeney. Próximamente protagonizará junto a Kaia Gerber la serie "The Shards", producida por Ryan Murphy y basada en el libro de Bret Easton Ellis, recuerda PEOPLE.

«Todavía tengo que ver su segundo episodio de 'Euphoria', pero tiene un gran proyecto con Ryan Murphy y acaba de terminar de rodar una película con Oliver Stone», añade Gere bromeando, «Así que ya puedo retirarme. Le paso el testigo».

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Gere, quien comenzó su carrera como actor de teatro a finales de los 60, saltó a la fama en Hollywood con "Looking for Mr. Goodbar" (Buscando al Sr. Goobar) (1977) y posteriormente se convirtió en una superestrella tras el éxito de "American Gigolo" (1980) y "An Officer and a Gentleman" (Oficial y Caballero) (1982).

El actor afirma que, si bien ha disfrutado de su carrera como actor, nunca pensó que sólo le importaba Hollywood.

"Sigo actuando, así que debe haber sido la decisión más importante (que he tomado), pero también era músico", comenta. "Trabajaba como músico de estudio y tenía muchas otras cosas entre manos. Pero la actuación fue lo que lo unió todo: mi interés por la psicología, la filosofía, la música y el arte".

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Y explicó: "Me interesa simplemente comprender qué significa ser un ser humano. Así que ha sido un trabajo increíble, canalizar todos mis intereses en una sola cosa".

El 21 de junio, Gere retomará su papel como jefe de la CIA en Londres en la serie de Paramount+ "The Agency", donde interpreta a James Bradley, el jefe del agente encubierto "Martian", interpretado por Michael Fassbender.

Gere afirma haber aprendido que ser agente encubierto no es tan diferente de actuar y adoptar distintas personalidades.

"Todos adoptamos diferentes personalidades", dice Gere. "Te levantas por la mañana y tu perro te conoce como una persona. Tus hijos te conocen como otra. Tu esposa te conoce como otra. Tus compañeros te conocen como alguien más. Todo el mundo te conoce de forma diferente". EFE

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