Agencias

La explosión de un coche bomba en las afueras de Moscú deja un muerto

Guardar
Google icon
Imagen 65MYZZ3RUBGYBGWTIQ3IBVEK5M

Al menos una persona ha muerto, el conductor, tras la explosión de un coche bomba en la localidad de Balashija, en las afueras de Moscú, en un episodio que ya investiga el Comité de Investigación de Rusia.

En concreto, el foco está puesto en la explosión de un BMW X3 explotó al pasar junto a un edificio de apartamentos en el distrito Aviatory de Balashija. Según informa la agencia de noticias rusa TASS, el conductor sufrió múltiples lesiones y terminó falleciendo en el lugar de los hechos.

PUBLICIDAD

Las autoridades que llevan a cabo la investigación ha indicado que distintos equipos técnicos están inspeccionando el lugar del incidente. "En los próximos días se llevarán a cabo una serie de exámenes forenses necesarios, incluidos análisis médicos y de explosivos", han indicado, según recoge la agencia.

En el pasado, Ucrania ha empleado coches bomba para matar a altos cargos del Ejército de Rusia, una práctica también empleada por Moscú que en enero de este año hirió a un militar ucraniano por la explosión de un vehículo en la capital ucraniana, Kiev.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Asociación Transparencia reporta una segunda vuelta ordenada y sin sobresaltos en Perú

Infobae

Las autoridades armenias impiden la salida del país del líder del partido opositor

Infobae

Macron recalca su apoyo a países bálticos y nórdicos frente a las provocaciones de Rusia

Infobae

Costa y Rutte se reúnen con vistas a la cumbre de la OTAN en julio

Infobae

España ve un "fracaso" la cancelación del proyecto del nuevo caza europeo y adelanta que estudia "alternativas"

España ve un "fracaso" la cancelación del proyecto del nuevo caza europeo y adelanta que estudia "alternativas"