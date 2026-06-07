Zverev sufre para romper su maleficio con los 'grandes' y se consagra en Roland Garros

París, 7 jun (EFE).- A la cuarta fue la vencida para el alemán Alexander Zverev, que a sus 29 años sumó su primer título de Grand Slam tras firmar una trabajada victoria en la final de Roland Garros contra el italiano Flavio Cobelli, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1.

Cuatro horas y 16 minutos tuvo que batallar el número 3 del mundo para conseguir lo que hace dos años se le escapó en París, en 2020 en el Abierto de Estados Unidos y el año pasado en el de Australia y convertirse en el primer alemán que gana Roland Garros desde la era abierta.

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