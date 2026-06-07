El jefe del Ejército de Israel dice que atacará a Irán "en cuanto se dé la orden"

Jerusalén, 8 jun (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, afirmó este domingo que las fuerzas armadas de Israel "atacarán al enemigo con determinación en cuanto se dé la orden", tras los misiles lanzados desde Irán a territorio israelí.

El Ejército informó en un breve mensaje que Zamir se encuentra llevando a cabo una evaluación de la situación con el Foro del Estado Mayor y que "las Fuerzas de Defensa de Israel atacarán al enemigo con determinación tan pronto como se dé la orden."

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Su mensaje se produce después de que el portavoz del Ejército, Effie Defrin, asegurara que "el régimen iraní ha cometido un gran error" y que el Estado Mayor está evaluando "planes para el futuro", sin hablar expresamente de una respuesta ofensiva.

Defrin añadió que el régimen iraní "intenta crear una nueva dinámica" al disparar contra el territorio israelí en respuesta a los ataques de este domingo de Israel contra el Dahiye, los suburbios del sur de Beirut.

Irán lanzó el ataque en la noche del domingo con un total de once misiles contra el norte del territorio israelí.

Se trata del primer ataque de Irán a Israel desde el alto el fuego acordado en abril, en el que el Ejército israelí reportó once misiles lanzados contra su territorio, todos ellos interceptados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que llamará al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para pedirle que no responda a los ataques lanzados, e insiste en que está "muy cerca" un acuerdo para acabar con la guerra, según declaró al medio Axios. EFE

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