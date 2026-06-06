Roni Tirado conquista Alcobendas y corona una noche para la historia de Boxing Talents

El Polideportivo José Caballero de Alcobendas (Madrid) vivió este viernes una noche de boxeo español para el recuerdo con el broche de la primera edición de Boxing Talents con la gran final, tras meses de competición, cientos de kilómetros recorridos por toda España y decenas de combates disputados sobre el ring.

'Boxing Talents Final - Alcobendas Mejor Ciudad Europea del Deporte' proclamó a sus once campeones en una velada cargada de emoción, talento y simbolismo. Roni Tirado, de La Escuela y dirigido por Jero García, reclamó los focos del peso pluma como campeón por decisión dividida ante Julio Pérez, representante del gimnasio de Luis 'Coraje' Muñoz, en un combate vibrante que cerró la noche.

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Ambos dejaron sobre el ring una batalla intensa, repleta de alternativas y emoción, que acabó resolviéndose a favor de Tirado tras la decisión de los jueces. Su victoria puso el broche perfecto a una velada que confirmó el éxito de un proyecto nacido para descubrir y potenciar a las futuras estrellas del pugilismo español.

La velada 'Boxing Talents Final - Alcobendas Mejor Ciudad Europea del Deporte' coronó a otros diez campeones llegados desde distintos puntos de España, confirmando el carácter nacional de un torneo que ha reunido a algunas de las mayores promesas del boxeo amateur.

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La madrileña Claudia Sanchís, representante de La Escuela de Jero García, inauguró el palmarés de campeonas imponiéndose por decisión dividida a su paisana Diana Guerrero (CB Intacto) en 51-54 kilos. En 54-57 kilos, la valenciana Lucía Marcos, pupila de Iuza Gulordava, se llevó el cinturón tras la descalificación de la gallega María Nhair, mientras que la vasca Ilham Boukhris dominó a la canaria Kimberly Van para proclamarse campeona en los 65-70 kilos.

En categoría masculina, el sevillano Alberto González (Kaká Boxing) conquistó el cinturón de los 50-55 kilos tras superar por decisión unánime al navarro Eneko Barbace, pupilo de César Nuñoz. En una de las peleas más igualadas de la noche, Yoelvis Jesús derrotó por decisión dividida a Abdelkader en una final fratricida entre representantes de Aragón dentro de la categoría de 60-65 kilos.

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También brilló el valenciano Ángel Salinas, vencedor por decisión dividida frente al gallego Alex Manuel Castro en la categoría de 65-70 kilos, mientras que el valenciano David Edeñel se impuso al andaluz José Luis Sáez en la final de los 70-75 kilos. Uno de los triunfos más destacados de la velada llevó la firma de Jill Gomis. El púgil del Fight Club Albacete de Jesús Coi superó por decisión unánime al madrileño Jorge Mendaña (Giovanni Jaramillo) en la final de los 75-80 kilos, exhibiendo una notable superioridad para proclamarse campeón de una de las categorías más competidas.

Especialmente celebrado fue también el desenlace de los pesos pesados (+90 kilos), donde el gallego Gorka Papín, del Azteca Box, derrotó por decisión unánime al madrileño Rodolpho E. Letelier (pupilo de Javier Pardo). La categoría de 80-90 kilos coronó al valenciano Denil Hamis, vencedor por decisión unánime frente al madrileño Cristian Ruiz.

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Los subcampeones recibieron el trofeo oficial de Boxing Talents, mientras que los vencedores fueron distinguidos con el cinturón de campeón, una pieza exclusiva diseñada por Rock&Box Magazine en colaboración con Custom Fighter. El cinturón, convertido ya en uno de los grandes símbolos de la competición, está inspirado en tres referencias universales del boxeo: el espíritu indomable de Rocky Balboa, la eterna sonrisa y el legado pionero de María Jesús Rosa y la trayectoria de Kiko Martínez, último campeón mundial español.

Los 11 campeones también recibieron cada uno un ejemplar del libro María Jesús Rosa: la eterna sonrisa, que trajo hasta Alcobendas el viudo de la campeona mundial, Óscar Torres, y que les fue entregado por el embajador de Boxing Talents, el exseleccionador olímpico de boxeo Manel Berdonce.

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El Polideportivo Municipal José Caballero contó con la presencia de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE); el concejal de Deportes de Alcobendas, Jesús Tortosa; José Ramón Díaz-Flor, plata olímpica y campeón mundial de piragüismo; y el Embajador del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Robustiano Álvarez.

Entre los asistentes también estuvieron figuras como los boxeadores Mariano Hilario y Dani Pérez Salido, el doble campeón del mundo de Muay Thai Nayanesh Ayman y el excapitán de la selección española de rugby, Jaime Nava.