"Que no sea una goleada": El pesimismo de chilenos en Lisboa ante amistoso contra Portugal

Lisboa, 6 jun (EFE).- Los aficionados de la selección de Chile en Lisboa afrontan las horas previas ante el amistoso de este sábado contra Portugal con la ilusión de ver a su equipo en persona, pero también con la esperanza de que el resultado final "no sea una goleada" en su contra.

Así lo resumió a EFE Javier Osa, un hincha chileno que aprovechó el partido para viajar desde Miami junto a su esposa y que se reunió junto con decenas de aficionados en la plaza lisboeta de São Paulo, en el turístico barrio de Cais do Sodré, junto al río Tajo.

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"Sabemos que Portugal es uno de los candidatos a la Copa (del Mundo), así que no sé si podremos hacer mucho", lamentó.

Junto a él, eran varios los hinchas, vestidos con camisetas e indumentaria de 'La Roja' o clubes como Colo Colo, Universidad Católica, U de Chile o Santiago Wanderers, escuchando música y comiendo empanadas chilenas, que coincidían en que será complicado obtener la victoria sobre la selección portuguesa.

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"Nos va a ganar Portugal, simple", comentó por su parte Guillermo Ignacio, un acérrimo fan de la Universidad de Chile que viajó desde Barcelona.

Su amigo, Sergio González, defendió que "al ser una generación nueva", en referencia a la reconstrucción que está sufriendo el equipo sudamericano, no les pedirán "tanto".

Otro aficionado que se desplazó desde la ciudad francesa de Rennes, Lucas Rojas, mencionó que promesas como Darío Osorio, atacante del Midtjylland danés, dan esperanza de cara al futuro.

No obstante, lo ideal para él es que este sábado Portugal "no les meta muchos goles" y, si algún rival tiene que marcar un tanto, que sea Cristiano Ronaldo.

A la juntada también acudieron chilenos residentes en Lisboa, como Amanda Badilla, Tomás Arriagada, Natalia Santos y Sebastián López, un grupo de amigos que se conoció en la capital portuguesa y que no quería faltar a la cita.

"Siempre es lindo ver a tu país jugar en persona, y especialmente fuera", dijo Arriagada a EFE, quien tiró de optimismo y pronosticó un 2-0 para Chile pese a que, a su lado, López se lamentase de que Chile vaya a hacer un 'sparring'.

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Ante la ausencia de su selección en el Mundial, los cuatro están de acuerdo en que apoyarán a Portugal porque quieren "ver a los portugueses sonriendo" y que la cita de hoy les servirá, entre risas, para "ver a sus dos equipos".

Portugal se enfrenta hoy a Chile en su primer partido de preparación para el Mundial de 2026, tras el cual se medirá a Nigeria el próximo día 10, antes de partir hacia el torneo que se disputará en EE. UU., México y Canadá. EFE

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