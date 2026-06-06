Los Nazarenos de Palencia entregan a León XIV una lámina sobre la Coronación Canónica de la Virgen de la Amargura

Los Nazarenos de Palencia han hecho llegar al Papa León XIV este sábado un presente en forma de lámina que ilustra la Coronación Canónica de la Virgen de la Amargura, que se celebra el próximo 8 de diciembre.

Según han señalado los Nazarenos en un comunicado recogido por Europa Press, el Santo Padre ha recibido el presente durante el vuelo en el que ha llegado a Madrid, de manos del fotógrafo palentino Daniel Ibáñez, profesional gráfico español acreditado por el Vaticano.

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Se trata de una enmarcación que porta una lámina, la cual reproduce el cuadro pintado por Juan Miguel Martín Mena con motivo de la Coronación Canónica de Nuestra Madre la Virgen de la Amargura, que tendrá lugar este 8 de diciembre.

León XIV "conoció de primera mano la Coronación Canónica de la Amargura. Además, este regalo incluye una medalla de la Cofradía y una carta donde se detalla y se explica el proceso que afronta la Cofradía, y en el que se implora al pontífice que "tenga presente en sus oraciones a la ciudad de Palencia, a sus fieles y al conjunto de los cofrades".

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La entrega durante el vuelo papal fue realizada por el fotógrafo palentino y cofrade, Daniel Ibáñez, "único profesional gráfico español acreditado por el Vaticano, al residir en Roma desde hace más de una década y centrar su trabajo en la cobertura de actos de la Santa Sede".

Desde la Cofradía nazarena han explicado que la lámina "centra la mirada de la Virgen de la Amargura, cuya imagen propone contemplación, silencio y tiempo, además de apoyarse en la tradición para seguir hablándonos en presente".

Añadieron que "fue concebida como un cartel que "se expande, que se descompone en pequeños fragmentos visuales y que se acerca a cada espectador de una manera distinta, al igual que cada devoto se acerca a ella a rezarle de manera diferente".

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A ese respecto, han trasladado que la obra "dialoga con la iconografía clásica de la Inmaculada Concepción, no desde la copia literal, sino desde la evocación simbólica", ya que esta referencia está "históricamente vinculada a la devoción mariana de la Cofradía del Nazareno y tenía que plasmarse de cierta forma en el cartel", apostillaron.

PROCESO DE CORONACIÓN CANÓNICA DE LA AMARGURA

El próximo 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, culminará el proceso de Coronación Canónica de Nuestra Madre la Virgen de la Amargura, al coincidir con el 70 aniversario de la imagen mariana, que configuró el nombre actual de la Cofradía al incorporarse como cotitular de la misma.

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Este proyecto histórico, aprobado por el obispo de Palencia, monseñor Mikel Garciandía, comenzó oficialmente en el año 2025, en el marco del Año Santo Jubilar proclamado por el Papa Francisco mediante la encíclica 'Spes non Confundit'.

Bajo el amparo de dicho Jubileo, los nazarenos iniciaron el camino espiritual y pastoral hacia la Coronación de la Amargura como "Reina de su pueblo y signo de esperanza para todos los fieles".