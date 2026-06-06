Los Reyes y Sánchez reciben a León XIV en el aeropuerto y se escuchan los primeros ¡Viva el Papa!

El Papa León XIV ha aterrizado este sábado 6 de junio en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10.15 horas en un avión de la compañía Ita Airways y, unos minutos después, ha sido recibido por los Reyes Felipe VI y Letizia. También ha acudido al aeropuerto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pabellón de Estado del aeropuerto.

Felipe y Letizia, vestida de blanco, han hablado a pie de avión con el Pontífice, que llevaba la muceta y estola rojas sobre el hábito blanco, y posteriormente han saludado al resto de autoridades y representantes de la Conferencia Episcopal Española que han acudido al aeropuerto.

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El Pontífice despegó a las 08.13 horas desde el aeropuerto internacional de Roma-Fuiminicino rumbo a España, donde comienza ahora una apretada agenda que le llevará a protagonizar una treintena de actos en Madrid, Barcelona y Canarias en siete días.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, son los únicos ministros que han acudido a la recepción de Robert Prevost en el aeropuerto junto a Sánchez. También ha acudido la embajadora de España ante la Santa Sede y exministra de Educación, Isabel Celaá.

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En el aeropuerto también han recibido a León XIV otras autoridades como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida.

Asimismo, le han recibido el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y el vicepresidente de la CEE, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, así como el nuncio del Papa en España, Piero Pioppo.

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A su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha tenido lugar una recepción oficial en el mismo aeropuerto pero, al contrario que cuando Benedicto XVI visitó Madrid, esta vez la ceremonia de bienvenida se celebrará en el Palacio Real.

En aquella ocasión, el 18 de agosto de 2011, con motivo del inicio de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), Benedicto XVI fue recibido a pie de escalerilla por el rey Juan Carlos I y el presidente de la Conferencia Episcopal. Estaban también presentes el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, entre otros.

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En el Pabellón de Estado del aeropuerto, Robert Prevost, que ha viajado acompañado por 80 periodistas y una veintena de gráficos, ha saludado también a unos 25 niños de entre tres y doce años, acompañados por padres y profesores.

NIÑOS SALUDAN A LEÓN XIV: "¡VIVA EL PAPA!"

Entre la delegación de niños que ha saludado al Papa a su llegada a la capital española había algunos con discapacidad mental y física. Los menores han sido seleccionados tanto por la Conferencia Episcopal Española como por el Vaticano, según han informado a Europa Press los organizadores del viaje a España del Pontífice. León XIV y los monarcas se han acercado a saludar a los pequeños que se han arrancado con gritos de ¡Viva el Papa! en cuanto le han visto aparecer. Una niña ciega le ha regalado un bastón y una familia le ha obsequiado con una figura de la Virgen.

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El primer acto de Robert Prevost en España será tan solo una hora después de su llegada. Así, acudirá a las 11.30 horas a una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid; posteriormente, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía mantendrán un encuentro privado con León XIV, y a continuación, a las 12.30 horas, tendrá lugar un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el mismo Palacio Real.

Ya por la tarde del sábado, a las 18.00 horas, el Papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social 'Cedia 24 horas', donde realizará un saludo; y a las 20.30 horas será el momento del primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, que será en la Plaza de Lima y en la que León XIV pronunciará su segundo discurso.

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El domingo 7 de junio, a las 10.00 horas tendrá lugar en la Plaza de Cibeles la Misa con la homilía del Papa y la Procesión del Corpus Christi. Por la tarde, a las 16.30 horas, Robert Prevost mantendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y a las 18.00 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro 'Tejer redes'. A las 19.30 horas el Pontífice cenará en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo.

PRIMER PONTÍFICE EN EL PARLAMENTO ESPAÑOL

El lunes 8 de junio comenzará a las 09.30 horas con un encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura, para trasladarse después al Congreso, donde a las 10.30 se encontrará con los miembros del Parlamento español y se convertirá en el primer Papa que pronuncie un discurso ante la Cámara.

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Después a las 11.30 horas, tendrá se reunirá con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y realizará un saludo. León XIV almorzará con los prelados en la Nunciatura Apostólica y a las 18.00 horas visitará la Catedral de Santa María de la Almudena para realizar una oración y homenaje a la Virgen, con un saludo previsto del Papa. Más tarde, a las 19.00 horas, tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.

El martes 9 de junio, el Pontífice se encontrará con los voluntarios de la visita a la capital en el Pabellón 3 de Ifema, y pronunciará otro discurso, antes de partir en avión a las 11.10 horas hacia Barcelona, cuya llegada esta prevista a El Prat a las 12.25 horas.

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