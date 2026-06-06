León XIV se reúne en Nunciatura con un grupo de 30 enfermos: "Rezamos mucho por él"

León XIV se ha reunido con un grupo de 30 enfermos durante su estancia en la Nunciatura Apostólica de Madrid, según han indicado a Europa Press desde la Pastoral de la Salud, que ha coordinado el encuentro.

Así, han detallado que los enfermos "no tienen relación" entre ellos y han acudido a la puerta de la Nunciatura junto a sus acompañantes, alrededor de las 16.00 horas. Algunos son enfermos de cáncer y otros proceden de hospitales psiquiátricos.

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Entre los asistentes al encuentro estaba Ignacio (47 años), con espina bífida y que se ha acercado a la Nunciatura acompañado de su hermana María. En declaraciones a Europa Press, explica que fue un amigo psiquiatra de la familia quién le propuso ir a ver al Papa. Tras el encuentro, ha manifestado que le han transmitido a León XIV que están muy "orgullosos" de él. "Estamos muy orgullosos de él y que rezamos mucho por él y que le deseamos un gran Pontificado", ha recalcado.

El Pontífice ha llegado a la Nunciatura Apostólica en Madrid este sábado alrededor de las 14:17 horas, recibido entre aplausos y vítores de cerca de 600 personas que esperaban fuera del perímetro de seguridad --según han señalado a Europa Press policías que vigilan la zona--, donde han coreado consignas como "¡Papa León, asómate al balcón!", "¡Que salga el Papa!" y "¡Esta es la juventud del Papa!".

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Tras su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el Papa ha sido recibido por los Reyes Felipe VI y Letizia. También ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Pabellón de Estado del aeropuerto. A las 11:30 horas se ha celebrado una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real y, a las 12:30 horas, se ha celebrado un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el que el Papa ha pronunciado su primer discurso.

Por la tarde del sábado, a las 18.00 horas, el Papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social 'Cedia 24 horas', donde realizará un saludo.

Por último, a las 20.30 horas, tras un nuevo recorrido en papamóvil, participará en el primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, en la que León XIV pronunciará su segundo discurso. Allí, responderá a las preguntas de una decena de jóvenes, abordando temas como la polarización, el sufrimiento, la vocación o el sentido de la vida; y habrá actuaciones de Hakuna, Siloé, Beret o Lola Tuduri, entre otros.

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