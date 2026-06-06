Mirra Andreeva conquista su primer 'grande' en Roland Garros

La tenista rusa Mirra Andreeva ha conquistado este sábado su primer título de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, después de superar en la final a la polaca Maja Chwalinska (6-3, 6-2), la primera jugadora procedente de la fase previa capaz de meterse en la final del certamen parisino.

La pupila de Conchita Martínez, de 19 años, se convirtió este sábado en la campeona más joven en París desde Monica Seles, que conquistó el trofeo entre 1990 y 1992 con 16, 17 y 18 años, y en la cuarta tenista rusa en levantar la copa tras Anastasia Myskina, Svetlana Kuznetsova y Maria Sharapova. Con ello, alza el primer 'grande' de su carrera.

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Andreeva, número ocho del mundo y que el lunes ascenderá al sexto puesto, sudó más de lo esperado, sobre todo en el inicio, ante Chwalinska, que llegó a la cita como número 114 del ranking WTA y con dificultades para costear sus desplazamientos y que se marchará de la capital francesa como 21 del mundo y con 1,5 millones de dólares de premio.

Así, ambas se intercambiaron roturas en los primeros cuatro juegos, aunque a partir del 3-3 la rusa firmó dos roturas consecutivas que le permitieron cerrar el parcial a su favor. Ya en la segunda manga, Andreeva puso el 5-0 de salida y dejó sin capacidad a la tenista polaca, que a pesar de lograr un 'break' para el 5-2 vio cómo su adversaria volvía a quebrar su servicio para poner fin a la contienda tras una hora y 22 minutos de lucha.

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