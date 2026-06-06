Congreso del partido senegalés Pastef tras la destitución de su líder como primer ministro

Nairobi, 6 jun (EFE).- El partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef), presente hasta hace poco en el Gobierno, celebra este sábado su primer congreso nacional, en un contexto marcado por la reciente destitución como primer ministro de su líder, Ousmane Sonko, tras meses de tensiones políticas.

El congreso se celebra en el centro de exposiciones de Diamniadio, ciudad ubicada a unos 30 kilómetros de la capital, Dakar, después de que este viernes alrededor de sesenta partidos y movimientos ciudadanos firmaran su fusión con Pastef.

El encuentro tiene lugar tras la formación esta semana de un nuevo Gobierno en el país por parte de su presidente, Bassirou Diomaye Faye, exaliado de Sonko, con quien la relación se ha deteriorado en los últimos meses por desacuerdos políticos.

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Horas antes de que se anunciara el nuevo Ejecutivo, Sonko informó de que Pastef, del que Faye es exsecretario general, no integraría oficialmente el Gabinete tras "discrepancias" con el jefe de Estado, si bien cinco ministros optaron por no seguir la consigna del partido.

El exprimer ministro, cesado el pasado 22 de mayo, fue elegido hace dos semanas como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), después de que el anterior titular de este puesto, El Malick Ndiaye, presentase su dimisión el 24 de mayo.

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Esta situación le permitiría desafiar a Faye, aunque Sonko, erigido en la segunda autoridad del Estado, recalcó que ningún miembro del Parlamento convertirá a la institución "en un instrumento de venganzas personales".

La tensión entre Faye y Sonko, que llegaron al poder en 2024, se había intensificado en los últimos meses y sus diferencias políticas se habían hecho cada vez más públicas.

Faye, de 46 años, debe su cargo en gran parte a Sonko, de 51, quien casi con toda seguridad habría asumido el puesto si no hubiera sido inhabilitado para concurrir a las elecciones presidenciales del 24 de marzo de 2024 debido a una condena por difamación.

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El actual presidente, poco conocido hasta entonces, se presentó a esos comicios como independiente en sustitución de Sonko, en aquel momento líder opositor de Senegal, después de que su candidatura fuese rechazada por el Consejo Constitucional.

Tanto Faye como Sonko estaban detenidos desde mediados de 2023 y fueron liberados el 14 de marzo de 2024 en el marco de una amnistía para apaciguar las protestas por el aplazamiento de los comicios, previstos inicialmente el 25 de febrero de 2024.

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Los dos fundaron en 2014 Pastef, disuelto durante los comicios de 2024 y que en poco más de una década se convirtió en una gran fuerza política, especialmente por la popularidad de Sonko entre la juventud y su discurso "antisistema" y de denuncia del neocolonialismo francés. EFE