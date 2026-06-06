Festival de Les Arts anuncia la cancelación de la segunda jornada y la devolución de las entradas del día

El Festival de Les Arts ha anunciado la suspensión de los conciertos programados para este sábado. Además, la organización ha avanzado que se va vamos a proceder a la devolución íntegra del saldo restante de las pulseras, del importe de las entradas de día del sábado y así como del 50% por ciento correspondiente de todos los tipos de abono: General, VIP y Golden VIP.

En un comunicado, la organización informa de que el Ayuntamiento de València y la Dirección General de CACSA les han notificado que hoy no pueden celebrar la segunda jornada de Festival de les Arts. Por ello, próximamente se habilitará un canal específico para gestionar las devoluciones y cualquier incidencia que pueda surgir durante este proceso. El Festival promete trabajar para que se realice "de la forma más ágil y sencilla posible".

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"Sabemos lo que significa esta noticia para las miles de personas que esperábamos vivir este segundo día de uno de los festivales más icónicos de nuestra ciudad. También sabemos lo que supone para las decenas de artistas, los cientos de trabajadores, colaboradores, proveedores y para toda la comunidad que formamos parte de Festival de les Arts", apuntan.

Según señalan, esta decisión "no parte" de la organización y explican que desde que tuvieron conocimiento de la sentencia el 25 de marzo de 2026, por la que se estima la demanda de unos pocos vecinos del edificio ubicado en la Avenida Profesor López Piñero nº10, y se condena al Ayuntamiento de València por vulneración de derechos fundamentales negándoselos la posibilidad de ser parte en dicho procedimiento, han trabajado "de manera incesante para encontrar una solución que permitiera la celebración de Festival de les Arts en la ciudad".

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Durante este tiempo, aseguran haber mantenido abiertas dos líneas de trabajo paralelas: tratar de mantener el festival en la Ciutat de les Arts i les Ciències, encontrando un equilibrio entre el descanso de los vecinos y la celebración del festival en las mejores condiciones posibles y buscar espacios alternativos que permitieran asegurar la celebración del festival si esta primera vía no prosperaba.

Sobre la primera opción, la organización afirma haber mantenido "numerosas reuniones" con CACSA y la Generalitat Valenciana con el objetivo de garantizar la continuidad del evento en su ubicación habitual, "respetando los derechos de los vecinos y el disfrute del público".

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La segunda línea de trabajo, indican, consistió en buscar espacios alternativos que permitieran asegurar la celebración del festival si esta primera vía no prosperaba, llegando a visitar espacios como La Marina de València o el Circuito Ricardo Tormo en Cheste.

Esa voluntad de encontrar soluciones "queda demostrada" por el traslado de otros eventos de la promotora, como Love The 90's e I Love Reggaeton, al Estadi Ciutat de València. Sin embargo, la organización se muestra "enormemente triste" y "frustrada" al comprobar que, "durante todo este proceso", no ha tenido "la oportunidad de mantener una reunión con la Alcaldía del Ayuntamiento de València ni con responsables del consistorio para estudiar conjuntamente posibles alternativas que permitieran garantizar el futuro del festival en la ciudad".

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