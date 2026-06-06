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Antonelli firma la 'pole' y sale al lado de Verstappen, desde la primera fila en Mónaco

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Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en las calles del principado de la Costa Azul.

Antonelli, de 19 años, logró su cuarta 'pole' en la F1 -la cuarta del año- al dominar la calificación de este sábado, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo en un minuto, 12 segundos y 51 milésimas, 43 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que partirá junto a él desde la primera fila.

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Los Ferrari del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton -tercero, a 228 milésimas- y el monegasco Charles Leclerc -a tres décimas exactas de Antonelli- arrancarán desde la segunda hilera.

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