Al menos dos policías heridos de bala durante el desbloqueo de una carretera en Bolivia

Al menos dos policías ha resultado heridos de bala durante una operación para el desbloqueo de la carretera de San Julián, en el este de Bolivia, según han informado las autoridades en el marco del bloqueo de carreteras indefinido convocado por organizaciones sindicales y civiles contra el presidente boliviano, Rodrigo Paz.

Uno de los agentes resultó alcanzado en la cabeza y otro en la pierna durante una operación que ha durado cuatro horas con intensos enfrentamientos tras las que finalmente las fuerzas de seguridad se han retirado de la zona. Uno de los agentes, el que tiene una herida en la cabeza, ha sido trasladado al Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud, informan medios de comunicación bolivianos.

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El operativo comenzó a primera hora de la mañana, sobre las 6.30 horas, en la carretera que une Santa Cruz con Trinidad y cuatro horas después se ordenó la retirada "por razones de seguridad". Durante el enfrentamiento hubo cargas policiales, intercambio de objetos contundentes, petardos y gases lacrimógenos.

Antes del repliegue los agentes habían logrado despejar la carretera, una de las principales rutas de conexión entre los departamentos de Santa Cruz y Beni, y cientos de vehículos que permanecían atrapados pudieron cruzar. Sin embargo, una vez dejaron la posición por falta de condiciones de seguridad la vía volvió a quedar cortada por los activistas.

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El operativo de seguridad está liderado por el comandante de la Policía, David Gómez; el ministro de Desarrollo Productivo Rural y Aguas, Oscar Mario Justiniano, y el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco. La carretera lleva cortada 24 días.

"La intervención policial se ejecutó tras haberse agotado las gestiones de diálogo y ante el generalizado rechazo de la población a la medida de protesta. Con este despliegue, el Gobierno nacional reafirma su compromiso de restablecer el orden vial, precautelar la seguridad ciudadana y garantizar la normalización de las actividades productivas en el oriente boliviano", han informado las autoridades.

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En contraste, el expresidente boliviano Evo Morales ha advertido de la "confrontación" el "paramilitarismo" en relación a un vídeo de Paz convocando a la movilización de la población en apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía. "Medios de comunicación informan que grupos de la Unión Juvenil Cruceñista se trasladaron hasta San Julián, donde protagonizaron enfrentamientos con manifestantes ante la presencia de efectivos policiales", ha denunciado.

Morales ha advertido de que "cuando se alienta la confrontación entre bolivianos, se debilita la institucionalidad democrática y se pone en riesgo la vida del pueblo".

Las movilizaciones contra el presidente Paz iniciadas hace ya cinco semanas se han cobrado hasta el momento la vida de diez personas, hay 37 heridos y más de un centenar de procesados, según el balance de la Defensoría del Pueblo.

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Siete de las muertes corresponden a personas que no tuvieron acceso a atención médica debido a los bloqueos o sufrieron retrasos en sus traslados hacia centros de salud.