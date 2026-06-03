Netanyahu advierte a Irán de que está "jugando con fuego" tras los ataques a Kuwait y Bahréin

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido este miércoles a las autoridades de Irán de que está "jugando con fuego", después de que Teherán haya atacado Bahréin y Kuwait, donde ha muerto una persona, y ha asegurado que su país está listo para retomar una acciones militares "a gran escala" contra el país asiático.

Netanyahu ha considerado que las autoridades iraníes "están jugando con fuego" y que están "llevando a cabo un juego táctico", al ser preguntado durante una entrevista con la cadena CNBC si realmente existe un alto el fuego entre Estados Unidos y el país asiático, después de que los dos países hayan retomado los ataques.

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"Eso está claro", ha remachado, antes de apuntar a que Teherán "sin duda sabe que (el presidente Donald Trump) ha dicho que, si es necesario, habrá un retorno a la acción militar a gran escala" contra el país asiático.

El jefe del Ejecutivo israelí ha señalado que se trata, en todo caso, de "una decisión del presidente" y ha asegurado que "Israel está preparado y las fuerzas estadounidenses están preparadas" para ello. "Creo que Irán debería tenerlo en cuenta", ha advertido.

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Netanyahu ha defendido que Israel y sus aliados "luchan por los buenos" contra Irán, que ha descrito --como viene siendo habitual-- como "un enemigo que quiere destruir (su) país (y) las democracias libres en todas partes y extender su red terrorista por todo el mundo".

"Por eso, cuando luchamos contra Irán y sus aliados, no solo estamos librando nuestra guerra, sino también la vuestra y, francamente, la de Europa", ha señalado a la periodista estadounidense.