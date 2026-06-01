El tifón Jangmi deja al menos 3 heridos al golpear el sur de Japón con vientos de 108 km/h

Tokio, 1 jun (EFE).- Al menos tres personas resultaron heridas en el sur de Japón por el avance del tifón Jangmi, afirmó este lunes la cadena de televisión nipona NHK, una tormenta acompañada de vientos sostenidos de hasta 108 kilómetros por hora que ha provocado órdenes de evacuación y la cancelación de unos 400 vuelos.

Jangmi se encontraba a las 18:45 hora local (9:45 GMT) a unos 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Naha, en la prefectura de Okinawa, acompañado de ráfagas de viento de hasta 162 km/h según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

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Un hombre de unos 80 años fue hospitalizado tras caer debido al viento en la ciudad de Naha, dijo NHK citando al departamento de bomberos, mientras que otras dos personas también en la prefectura de Okinawa sufrieron accidentes causados por las ráfagas asociadas al tifón.

Jangmi causó además apagones en más de 30.000 hogares de la prefectura, según la Okinawa Electric Power Company, y unos 400 vuelos fueron cancelados este lunes en Japón, afectando principalmente a las rutas de Okinawa. Según NHK, más de 230 vuelos han sido cancelados el martes.

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La JMA espera que el tifón continúe avanzando hacia las islas Amami, donde las autoridades meteorológicas prevén lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros en las próximas 24 horas, antes de cambiar de rumbo y aproximarse a la isla principal de Japón en los próximos dos días.

El tifón podría entonces golpear áreas del este y oeste de Honshu, como Nagoya o la capital japonesa, Tokio, el miércoles.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, pidió a los ciudadanos prestar atención a la información meteorológica y a las advertencias de las autoridades, y tomar medidas de inmediato a la menor señal de peligro.

"Les pedimos a todos los ciudadanos que presten mucha atención a la información meteorológica de prevención de desastres y a la información más reciente de evacuación de los municipios a través de la radio, la televisión e internet", escribió la mandataria en su cuenta de la red social X.

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Tokio, 1 jun (EFE).- Cerca de 400 vuelos fueron cancelados este lunes en Japón, afectando principalmente a las rutas de Okinawa (sur), por la llegada del tifón Jangmi al archipiélago, que ha provocado órdenes de evacuación en varias zonas y alertas ante su esperado avance hacia la zona de Tokio en los próximos días.

El tifón se aproxima a las prefecturas japonesas de Okinawa y Amami, donde las autoridades meteorológicas prevén vientos huracanados y lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros en las próximas 24 horas, según informó la cadena de televisión local NHK.

En la ciudad de Naha, capital de Okinawa (sur del archipiélago), se registraron esta mañana rachas de viento de hasta 119 kilómetros por hora.

Las autoridades emitieron también una orden de evacuación para toda la ciudad de Nanjo (Okinawa) y para varias localidades cercanas, y pidieron a sus ciudadanos evitar las zonas peligrosas.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, pidió a los ciudadanos prestar atención a la información meteorológica y a las advertencias de las autoridades, y tomar medidas de inmediato a la menor señal de peligro.

"Les pedimos a todos los ciudadanos que presten mucha atención a la información meteorológica de prevención de desastres y a la información más reciente de evacuación de los municipios a través de la radio, la televisión e internet", escribió la mandataria en su cuenta de la red social X.

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La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) prevé que el martes los vientos máximos sostenidos lleguen a 126 kilómetros por hora y rachas de 162 kilómetros por hora en las zonas más expuestas de Okinawa y Amami.

Además, según las autoridades, se prevé que el tifón cambie de rumbo y se aproxime a la isla principal de Japón en los próximos dos días, llegando a tener efecto en zonas del este y oeste de Honshu, en áreas como Nagoya o la capital japonesa, Tokio.

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Todo esto ha provocado la cancelación de cerca de 400 vuelos en las últimas horas, especialmente aquellos con destino u origen en la prefectura japonesa de Okinawa.

All Nippon Airways (ANA) suspendió 104 vuelos en los aeropuertos de Naha, Ishigaki y Miyako, afectando a cerca de 8.000 pasajeros, mientras que Japan Airlines canceló 71 operaciones, con más de 13.000 personas afectadas, según informó la agencia de noticias local Jiji Press.

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El resto de operadoras también acumularon cancelaciones en cadena, con la suspensión de 60 vuelos por parte de Japan Transocean Air, 44 vuelos de Skymark, o 40 trayectos de Peach Aviation.

Por su parte, las autoridades instaron a la población a extremar las precauciones ante posibles deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas, crecidas de ríos y fuertes vientos en los próximos días.