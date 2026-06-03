La Academia de Ciencias de EEUU vuelve a publicar el estudio de Barbacid sobre cáncer de páncreas

La revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos 'PNAS' ha vuelto a publicar el estudio liderado por el investigador Mariano Barbacid en el que se describe cómo una triple terapia logró eliminar por completo tumores de páncreas en ratones, después de que fuera retirado a finales de abril por "un conflicto de intereses relevante no revelado al momento de su envío".

"La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha vuelto a publicar íntegramente el trabajo, siendo la nueva publicación idéntica a la anterior en la parte científica, lo que desmonta la campaña de patrañas e infundios contra el Dr. Barbacid", ha señalado la abogada del investigador en una publicación en 'X'.

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En el comunicado en el que la revista anunciaba la retirada del estudio, se detallaba que Mariano Barbacid, miembro de la Academia, y dos coautoras del trabajo, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, tenían intereses financieros en Vega Oncotargets, de los que no informaron en su artículo.

La nueva versión, publicada este lunes 1 de junio, incorpora estos datos, precisando que los tres investigadores son cofundadores de Vega Oncotargets. En el caso de Carmen Guerra, explicita que posee 395 acciones, lo que representa el 5,15 por ciento del total, mientras que Vasiliki Liaki tiene 110 acciones, lo que representa el 1,43 por ciento del total.

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Respecto a Barbacid, expone que era propietario de 750 acciones, lo que representa el 9,77 por ciento del total, pero que ya no posee acciones en la compañía. De hecho, el oncólogo e investigador se desvinculó de Vega Oncotargets después de que se hiciera pública la retirada del estudio.

A través de un comunicado en la red social 'X', Barbacid informó entonces de que devolvería a la empresa todas sus acciones para evitar "insinuaciones sin fundamento" que pudieran afectar al desarrollo de la investigación. Además, denunció que estaba siendo objeto de una campaña mediática de "insidias sin fundamento" que pretendía vincular su proyecto contra el cáncer de páncreas con un "ánimo espurio de enriquecimiento".

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"Los hechos vuelven a demostrar que nunca existió cuestionamiento alguno por parte de la Academia Nacional de Ciencias sobre el contenido científico de la investigación", ha insistido la representante legal tras la republicación del estudio.

Además, ha trasladado el agradecimiento de Mariano Barbacid "a los millones de personas que participaron en la recaudación de fondos para luchar contra el cáncer de páncreas".