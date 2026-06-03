Maikel Mesa, jugador del CD Tenerife, condenado a ocho meses de cárcel por atentado y lesiones

El jugador del CD Tenerife Maikel Mesa ha sido condenado este miércoles en un juicio celebrado en La Laguna a una pena de ocho meses de cárcel y el pago de 1.200 euros en concepto de multa por agredir a un hombre en la noche del pasado domingo en plena calle.

La oficina de información del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) detalla que Mesa ha sido condenado concretamente a ocho meses de prisión y una multa de dos meses a razón de diez euros diarios por un delito de atentado y una multa de otros dos meses por un delito leve de lesiones.

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Mesa fue detenido por la Policía Nacional en compañía de otras dos personas que le acompañaban en el momento de los hechos, que según la Policía Local de La Laguna se produjeron en torno a las 22.30 horas del pasado domingo en las inmediaciones del parking ubicado en la calle Manuel de Osuna.

Cuando llegaron los agentes, alertados por un caso de posible agresión, se encontraba ya una dotación de la Policía Nacional atendiendo a la víctima, que manifestó que mientras caminaba por la calle Herradores, fue increpado y agredido por otros tres hombres, que le arrebataron su teléfono móvil --aportó a los agentes descripción física y matrícula del vehículo en el que abandonaron el lugar--.

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El hombre acudió a un centro de salud para curarse las heridas y después formuló denuncia y tras las averiguaciones por parte de la Policía Local se logró localizar a los supuestos agresores y recuperar el teléfono móvil.